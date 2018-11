Skyward Sword va-t-il débarquer sur la Nintendo Switch?

Les commentaires d’un producteur de la série The Legend of Zelda ont causé tout un émoi dans la communauté gaming ce week-end.

«Je sais à quoi vous pensez. Skyward Sword sur la Switch, c’est ça?» aurait déclaré Eiji Aonuma sur scène lors d’un concert de Zelda à Osaka.

Permettez-moi un commentaire: HEIN? D’où est-ce que ça sort, ça? J’aime bien Skyward Sword mais, non, je n’y pensais pas «là là». Mais, bon, je vais le prendre.

C’est sur le site Weibo que la déclaration faite par Aonuma a été citée en premier avant de devenir virale, confirme Eurogamer. Mais au moment d’écrire ces lignes, Nintendo n’a rien confirmé ni déclaré officiellement concernant le potentiel «port» de Skyward Sword vers la Switch.

Cela demeure donc, tristement, une rumeur pour le moment.

The Legend of Zelda: Skyward Sword est sorti sur la Wii en 2011 et a été reçu plus sévèrement par les joueurs, malgré les critiques plutôt positives des médias. Les mécaniques, la jouabilité et même l’histoire avaient divisé la communauté.

Mais, le jeu demeure «le premier» dans la ligne de temps de la série, selon le livre Hyrule Historia. Avec les contrôles de la Nintendo Switch et quelques ajustements, Skyward Sward a pas mal de potentiel en remaster HD.

À suivre!