SNC-Lavalin: les conservateurs lancent un site web pour faire plier Trudeau

Les conservateurs ont lancé dimanche le site web LaissezLaParler.ca pour faire pression sur Justin Trudeau afin qu’il lève complètement le secret professionnel qui empêche Jody Wilson-Raybould de dire tout ce qu’elle sait dans l’affaire SNC-Lavalin.

«Aussi extraordinaire qu’était son témoignage, il ne faut pas oublier que Justin Trudeau l’a empêchée de tout dire», s’est insurgé le chef de l’Opposition officielle, Andrew Scheer, qui soutient que plusieurs questions sont demeurées sans réponses à cause de ce secret professionnel.

Capture d'écran

Lors d’un point de presse à Ottawa, il a fait savoir que les conservateurs ont à nouveau demandé une réunion d’urgence du Comité de la justice et des droits de la personne pour refaire témoigner Mme Wilson-Raybould, mais que les membres libéraux avaient utilisé leur pouvoir afin que cette rencontre n’ait pas lieu.

Photo Agence QMI, MATTHEW USHERWOOD

«D’autres acteurs clés de cette affaire, comme le greffier du Conseil privé Michael Wernick et son ancien conseiller principal Gerald Butts – sans surprise, les personnes les plus proches de Justin Trudeau – peuvent parler librement. Ce n’est pas bien. Et ce n’est pas juste», a reproché le chef de l’Opposition officielle.

Photo Agence QMI, MATTHEW USHERWOOD

Selon Andrew Scheer, le comportement des libéraux depuis que la crise a éclaté prouve qu’ils ont quelque chose à cacher.

Le chef de l’Opposition officielle est convaincu que la procureure générale de l’époque, Jody Wilson-Raybould, a subi des pressions indues de la part de l’entourage du premier ministre pour qu’elle accepte de lever les charges criminelles contre SNC-Lavalin.