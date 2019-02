Le monde du sport à Québec est en deuil. Figure de proue du soccer dans la région, Helder Duarte est décédé des suites d’une crise cardiaque dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 56 ans.

Duarte était le directeur technique de l'Association régionale de soccer de Québec en plus d’occuper le rôle d’entraîneur-chef de l’équipe féminine de soccer du Rouge et Or de l’Université Laval.

Plus de détails à venir...