Soirée magique pour la grand-maman de Twitch

Hier, on partageait avec vous notre entrevue avec la sympathique mamie gameuse qui fait fureur sur Twitch . Fidèle à son horaire, LaGrandMamanGamer a diffusé une partie de Final Fantasy XIV lundi soir et vous étiez au rendez-vous!

Durant la diffusion de quatre heures sur Twitch, Dadou a montré avec émotion l’impact de l’article sur sa chaine. En peu de temps, elle a accumulé plus de 400 nouveaux followers, en plus de recevoir de nombreux dons et d’abonnements payants. Un spectateur s’est même joint à sa partie!

Mais, ce n’est pas tout. Dadou ne le cache pas à ses spectateurs, elle n’a pas l’équipement d’une pro des sports électroniques. Elle diffuse que pour s’amuser, mais elle aimerait bien s’équiper pour augmenter la qualité de ses diffusions. Voilà pourquoi un spectateur, Max Beaulieu, a voulu l’aider en lui offrant un micro Blue Yeti, d’une valeur de 150$!

«Je sais que Dadou commence dans le monde du streaming et qu'elle n'avait pas beaucoup de sous en ce moment. Sa simplicité et son honnêteté sont venues me chercher et m'ont rappelé la base du streaming: vouloir s'amuser. J'ai donc décidé de lui donner mon micro pour donner au suivant et la remercier», m’a expliqué Beaulieu.

Les éloges se sont accumulés durant la soirée pour cette amusante grand-maman, qui a visiblement vécu des émotions fortes. Énormément de spectateurs arrivaient directement de l’article pour dire à Dadou qu’elle était pas mal cool, qu’ils adoraient ce qu’elle faisait et de continuer son beau travail.



Je dois l’avouer: j’ai versé quelques larmes avec Dadou en regardant sa touchante diffusion d’hier soir. Il y avait beaucoup d’amour dans l’air et je crois qu’on a vécu, en gang, un moment magique sur Twitch.

Pour célébrer son affiliation à Twitch, Dadou fera un événement spécial en direct le 1e mars. Rendez-vous vendredi à 18h30 sur sa chaine pour des prix à gagner!