Soirée spéciale pour l'oncologie pédiatrique à la Fondation du CHU de Québec

Après avoir amassé plus de 400 000$ en 15 ans, Yves Landry monte sur scène pour parler lui-même de son Grand Tour de roue et de la Fondation du CHU de Québec.

Depuis 15 ans, l’animateur a organisé des cocktails, des randonnées de vélo, des activités sportives, des ventes de livres et d’autres événements spéciaux pour récolter des fonds pour la recherche en oncologie pédiatrique.

Cette fois-ci, il a décidé de raconter l’histoire de son œuvre caritative pour le Centre mère-enfant.

Le mardi 26 mars à 19 h, il sera à LaScène Lebourgneuf pour parler du Grand Tour de roue qu’il a créé en 2004. Yves Landry espère accueillir 150 personnes. Environ la moitié des cartes ont été vendues jusqu’à présent.

«On me l’a demandé et je le fais. Je vais raconter les 15 ans de l’activité, mais aussi mes débuts à la radio, des imitations qui faisaient rire les filles à l’époque, des anecdotes et des surprises», explique l’artisan.

«En oncologie pédiatrique, c'est le domaine en oncologie qui a progressé le plus. C'est assez incroyable de passer d'un taux de près de 0 % de survie il y a 30 ans, à plus de 80 % aujourd'hui. Uniquement pour la leucémie, les taux de guérison sont de 88 à 90 %», a commenté, le Dr Bruno Michon, chef du service d'hématologie-oncologie pédiatrique au Centre mère-enfant du CHU.

Pour assister à la soirée, communiquez avec M. Landry au 418-805-1020 ou landrytour.com.