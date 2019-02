Soyez moderne, soyez baroque

Il n’y a pas que les grandes salles de concert qui attirent de jeunes interprètes talentueux. Jeudi 21 février à 19 h, à la salle Pierre-Mercure du centre Pierre –Péladeau, la société Pro-Musica recevra le quatuor français Nevermind. (ICI).

Si la musique moderne et parfois le jazz sont à leur portée, c’est le domaine baroque (ici)

qui reste leur pierre d ’assise. C’est en 2014 que cette jeune formation prend son envol, lors d’un prix spécial à la Van Wassenaer d’Utrecht. En cinq ans, elle fut invitée au Théâtre des Champs-Élysées, à la Philharmonie de Varsovie, ainsi qu’au Concertgebow de Bruges.

Pour cette première visite

Vous allez découvrir et entendre la flutiste Anna Bisson, le violoniste Louis Crehc’h, le gambiste Robin Pharo et certainement le plus connu de tous, le claveciniste Jean Rondeau (ici).

Pour ceux et celles d’entre vous qui auraient raté le passage du gambiste Jordi Savall, voici l’occasion de vous rattraper, en partie. Au programme, nous entendrons des œuvres de Telemann, Bach, Couperin et Jean-Baptiste Quentin. Vous pouvez aussi vous faire une idée avant le concert, en écoutant leur nouveauté : Conversations (ICI ) (Alpha).