GUY LAFLEUR 50 ANS DÉJÀ

Je m’en vais à Los Angeles et mon salaire est doublé à 200 000 $ par année. Je savais qu’ils ne voulaient pas payer à Montréal. Mais si Bobby Hull, Derek Sanderson, Gerry Cheevers et Dave Keon n’avaient pas quitté la Ligue nationale pour l’Association mondiale, on n’aurait pas eu le même pouvoir de négociation non plus.

Mon salaire a ensuite grimpé à 300 000 $, puis à 400 000 $ et à 500 000 $. Guy gagnait moins d’argent que moi. Je lui disais, tout comme à Steve Shutt et à Larry Robinson, qu’il y avait beaucoup plus d’argent disponible. Je leur disais : vous devriez gagner 400 000 $, 500 000 $.

Sais-tu ce qu’ils m’ont répondu? : Ah!, nous autres, on gagne des coupes Stanley. Penses-tu que je ne voulais pas en gagner une, moi?

À mon premier match avec les Kings à Montréal, on avait subi toute une dégelée. Le lendemain matin dans les journaux, je m’étais fait planter pas mal. Mais ça m’a rendu plus fort.