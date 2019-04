Star Wars Épisode 9: le film pourrait être trèèèèèèès long! [RUMEUR]

Mettre la main sur des informations sur le prochain et dernier film de la saga actuelle est aussi rare que le prototype de Kenner de Boba Fett, avec lanceur de missiles, neuf dans sa boîte d’origine (fait à noter: c'est un jouet qui peut se vendre plus de 15 000$ auprès des collectionneurs), mais on constate tout de même que l'équipe derrière Star Wars Épisode IX se délie finalement la langue!

Lors d’une entrevue avec Paula Faris de Good Morning America, J.J. Abrams a dit, à la blague, que le prochain épisode pourrait durer entre 5 minutes et 4 heures.

Il ajoute qu’en ce moment, le film est pleine édition et en est déjà à environ 90 minutes.

How long will @StarWars Episode IX #TheRiseOfSkywalker be? @jjabrams tells @paulafaris it could be anywhere from five minutes to four hours. “Right now, its 90 minutes because we’re not done editing yet,” he says. @GMA pic.twitter.com/3gcWqCYNCA — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) April 12, 2019

Une pause pipi, c’est pour les faibles!

Les cinéphiles commencent à être habitués des longs films au cinéma. Dernièrement, on a annoncé que Avengers : Endgame aurait une durée de 3 heures.

Dans la catégorie «moins de 4 heures», on retrouve The Lord of the Rings : The Return of the King, The Godfather : Part II et Malcom X, entre autres.

D'ailleurs, petite anecdote personnelle : J'ai vu The Return of the King dans les escaliers du cinéma, parce que l'établissement a vendu trop de billets.

C'était triste.