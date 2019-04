Street Fighter V gratuit pour deux semaines!

Bonne nouvelle! Street Fighter V sera gratuit sur Steam pour les 13 prochains jours, l’une des périodes d’essai gratuit les plus longues qu’on ait vues pour un jeu aussi populaire.

À partir de 16 h cet après-midi, le jeu de combat culte mettant en vedette Chun Li, Ryu et Blanka, entre autres, sera offert gratuitement jusqu’au 5 mai.

Durant cette période, vous pourrez essayer l’édition Arcade, qui est en soi l’édition originale, avec les modes Arcade, Extra Battle et Team Battle.

Vous pourrez donc jouer avec les 16 personnages originaux ainsi qu'avec quatre personnages offerts en contenu téléchargeable: Akuma, Blanka, Juri et Menat.

Si vous possédez déjà l’édition Arcade du jeu, vous pourrez profiter des personnages supplémentaires gratuitement.

Avec la sortie de Resident Evil 2 et Devil May Cry 5, en plus de leur console arcade pour la maison, le géant japonais ne chôme pas.

Bref, c’est un beau début d’année pour Capcom.