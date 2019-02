Tournoi des Coeurs Scotties: quatre jeunes filles pour représenter le Québec

MONTRÉAL - Aventure invraisemblable pour quatre jeunes filles de la région de Québec qui seront confrontées à Jennifer Jones, Rachel Homan et aux autres grandes joueuses de curling du Canada à compter de ce samedi, en Nouvelle-Écosse, dans le cadre du tournoi des Cœurs Scotties.

La skip Gabrielle Lavoie, 20 ans, aura ainsi le mandat de mener la formation québécoise. Pour l’appuyer : Patricia Boudreault, 20 ans, Julie Daigle, 19 ans, et Anna Munroe, 17 ans.

«On dirait que je ne réaliserai pas ce qui se passe tant que ce ne sera pas commencé, a indiqué Lavoie, lors d’une entrevue téléphonique accordée vendredi. C’est un rêve pour nous. Personnellement, je regarde ce tournoi-là à la télévision depuis que je suis jeune.»

Originaire de Saint-Jean-Chrysostome, Lavoie étudie en kinésiologie à l’Université Laval. Comme ses partenaires, elle a découvert le curling en étant initiée par ses parents. La jeune équipe a eu le plaisir de se qualifier pour le tournoi des Cœurs, le mois dernier, en remportant la compétition provinciale qui s’est tenue au Club de curling Grand-Mère, en Mauricie.

«C’est sûr que ce sera un peu intimidant d’affronter une fille comme Rachel Homan, mais le but pour nous sera vraiment d’apprendre au fil des matchs et de prendre de l’expérience, a noté la skip. Nous sommes toutes des compétitrices, mais on veut aussi profiter du tournoi et avoir du plaisir.»

Rendez-vous avec le Nunavut

Les Québécoises disputeront leur premier match du tournoi, samedi après-midi, contre une équipe à leur portée, le Nunavut.

«Ça va peut-être enlever un petit stress», a anticipé Lavoie.

En plus de leur entraîneur Daniel Charette, les jeunes athlètes auront également une autre alliée pour les aider pendant la compétition qui se poursuivra jusqu’au 24 février à Sydney. L’expérimentée Marie-France Larouche, de Lévis, a été ajoutée à l’équipe à titre de substitut.

«Marie-France a beaucoup d’expérience, elle peut nous donner plein de conseils, autant sur la glace qu’à l’extérieur», a reconnue Lavoie.

Selon les informations glanées par Curling Canada, on croit qu’Anna Munroe serait la plus jeune participante dans l’histoire de la compétition. Vérification faite, celle-ci est née le 11 septembre 2001.