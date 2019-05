Tout sur le shower d'Alicia Moffet

La créatrice de contenu accompagnée de ses meilleurs amis et famille a vécu une magnifique journée ce samedi. Plusieurs moments forts en émotion étaient au rendez-vous.

Après s’être fait connaître par son passage à l’émission La Voix et comme créatrice de contenu, Alicia Moffet avait annoncé une belle surprise: l’arrivée prochaine d’un bébé! Et pour célébrer en grand cette nouvelle, elle a organisé un shower encore plus grandiose que son dévoilement de genre.

La chanteuse était très excitée que ce jour arrive enfin, notamment pour y voir sa famille, ses amis et surtout, célébrer l’avènement d’une nouvelle vie de parents. Alex Mentik, son amoureux et par le fait même, le père du bébé, avait très hâte aussi et les deux n’ont pas hésité à montrer, dans des stories Instagram, leur joie.

Capture d'écran

Capture d'écran

Et bien sûr, il ne fallait pas oublier les décorations très jolies et instagrammables de l’influenceuse. L’entreprise montréalaise Haute Balloon s’est occupé de tout ce qui attrait les ballons et la décoration du lieu.

Capture d'écran

Capture d'écran

Également, la chanteuse a fait affaire avec la compagnie Farine et Chocolat pour les confiseries et les pâtisseries qui ont l'air beaucoup trop succulentes.

Capture d'écran

Et c’est l’entreprise locale Sushi à la maison qui a monté tout ce beau buffet et la délicieuse nourriture concoctée sur place. L’équipe de la PME s’est même déplacée de Trois-Rivières jusqu’à Mirabel pour servir les amoureux ainsi que leurs convives.

Capture d'écran

La journée fut bien réussie et il est clair que la petite cocotte (car oui, c’est une petite fille!) des deux nouveaux-parents sera bien entourée!

Capture d'écran

Capture d'écran

