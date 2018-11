Toutes, toutes, TOUTES les nouveautés annoncées au Blizzcon!

C’était le Blizzcon à Anaheim ce weekend et, comme chaque année, Blizzard en a mis plein la vue.

Six tournois e-sport internationaux, Train, Lindsey Stirling et Kristian Nairn en prestations musicales sur trois scènes en même temps (je sais, je ne comprends pas non plus ce mélange de genres) et - surtout - plusieurs annonces de nouveautés à venir. Voici donc...

Du nouveau et du renouveau

Diablo Immortal... et du monde pas content

Pour les gens en mouvement, le jeu culte arrive sur iOS et Android avec Diablo Immortal.

L’histoire se déroulera après Diablo II: Lord of Destruction. Vous pourrez joindre d’autres groupes de joueurs en ligne et participer à des événements à travers le Sanctuaire, en interprétant l’une des classes suivantes: moine, sorcier, croisé, chasseuse de démon, nécromancien ou barbare. Les classes de féticheur, amazone et druide n’ont pas été annoncés, mais on nous promet des nouveautés suivant la sortie du jeu. À suivre, qui sait.

Même si c’est un nouveau jeu, l’idée de l’antépisode était logique étant donné qu’il y a 20 ans qui séparent la fin de Diablo II et Diablo III. On ne sait pas trop si l’intrigue tournera autour de personnages en particulier ou ce sera un ramassis de saynètes.

Contrairement aux autres jeux de la série, Diablo Immortal se rapprochera beaucoup d’un jeu multijoueur massif, avec des zones où les joueurs se regrouperont. Ça veut donc dire que nous ne serons pas limités qu’à un groupe de quatre joueurs. Dans les cinématiques, on peut y voir des groupes de huit joueurs, ce qui est très prometteur.

Certains détails restent encore flous, donc la date de sortie du jeu ou le prix. Il sera toutefois disponible sur iPad, iPhone et Android. On s’attend à ce que le jeu prenne beaucoup de places et demandera un minimum de performance.

Une réception... négative

Bien sûr, la communauté a tout de suite répondu négativement à la réception de l’annonce.

«Blizzard vient de réussir à réaliser et potentiellement détruire mon rêve en un move» dit Keven, un joueur de Diablo depuis les débuts de la franchise.

Il est vrai que le concept du jeu aurait été parfait pour un PC ou même une console. Espérons que ça s’en vienne dans un avenir proche.

Depuis vendredi, vous pouvez vous préenregistrer et courir la chance d’être invité à tester la version bêta du jeu. Diablo Immortal a été codéveloppé par Blizzard et NetEase, la boîte chinoise responsable du MMORPG Crusaders of Light et qui a collaboré à la parution asiatique de Minecraft: Pocket Edition.

Overwatch: un nouveau personnage vient brasser la cage

La façon de jouer à Overwatch sera à nouveau chamboulée avec l’arrivée d'un 29e personnage: Ashe.

Munie d’une carabine qui enchaîne balle après balle, celle-ci peut passer du mode semi-automatique à un mode tireur et, ainsi, infliger un maximum de dégâts. Elle peut d’ailleurs utiliser son fusil pour se propulser plus haut dans les airs, et ainsi esquiver les attaques.

Ashe peut lancer des bâtons de dynamite qu’elle peut faire exploser en tirant dessus, en plus d’avoir un canon scié qui permet de repousser ses attaquants en les propulsant vers l’arrière. Ashe a aussi un garde du corps robot, B.O.B., qui est muni de canons aux poignets et propulse les ennemis 10 pieds dans les airs.

Parfait pour faire ch*** quand tu lances ton attaque ultime... et que tu te fais «silence» par un robot qui porte un chapeau melon et qui se nomme B.O.B.

En prime, on laisse entendre qu’un nouveau héros suivrait bientôt à en croire la cinématique d’Ashe et McCree : Echo. On ne sait toutefois rien d’autre, outre que McCree connaît bien Echo, et qu’il gardait avec lui une pièce maîtresse permettant de la réactiver.

Sera-t-elle le prochain personnage à se rajouter à la grande famille Overwatch? C’est à suivre au cours des prochains mois.

Des jeux et des... céréales

Sur une note plus cocasse, Kellogg’s s’associe à Blizzard pour créer les fameuses céréales de Lucio, les «Lucio-O’s».

Elles ne seront disponibles qu’aux États-Unis pour l’instant, en ligne, dès décembre. Rien n’est toutefois confirmé à savoir si elles se retrouveront sur les tablettes des supermarchés.

World of Warcraft

Du nouveau contenu s’en vient: la prochaine mise à jour majeure, qui se nomme Tides of Vengeance, introduira multitudes de nouveaux contenus, modes et quêtes!

On aura droit à un nouveau paysage pour la zone de Darkshore, sculpté par les ravages de la guerre.

De nouvelles zones d’assaut entre l’Alliance et la Horde, de nouvelles expéditions et les îles de Jorundall et Havenswood s’ajoutent au jeu.

De plus, un nouveau raid est prévu dans la capitale des Zandalari Trolls avec neuf «bosses» à battre.

Bien sûr, qui dit mise à jour, dit aussi améliorations, alors surveillez vos statistiques et les notes accompagnant le fichier pour voir si vos classes de personnages sont affectées.

La sortie de Tides of Vengeance devrait se faire pour le 11 décembre 2018.

Deux nouvelles races alliées feront également leur apparition : les Zandalari Trolls et les Kul Tiran Humans.

Les Zandalari Trolls sont des amoureux de la nature... et des dinosaures!

Les classes qui seront disponibles pour cette race sont : druide, chasseur, mage, moine, paladin, prêtre, rogue, chaman et guerrier.

Qui dit amoureux des dinosaures, dit aussi nouvelle monture pour se déplacer. Parfait pour les fans du Parc Jurassique!

Les Kul Tiran Humans, quant à eux, sont des amoureux de la grande aventure et de la mer.

Vous pourrez choisir entre les classes de druide, chasseur, moine, prêtre, rogue, chaman et guerrier.

Bien sûr, qui dit humain, dit cheval comme monture.

Pour les grands nostalgiques, vous devrez attendre à cet été pour pouvoir jouer à World of Warcraft: Classic, la version «vanille» sortie il y a 15 ans.

Tout fera écho au passé, même les graphismes. Idéal pour ceux qui sont amers des changements que Blizzard a introduits suite à la mise à jour Cataclysme.

On ne touche pas à mon Azeroth comme ça, méchant dragon!

Si vous voulez aider le monde de façon caritative, c’est votre chance: vous pourrez vous procurer un compagnon virtuel nommé Whomper, un bébé yéti!, et 100% des profits iront à l’organisme Code.org , qui travaille à développer l’accès informatique partout dans le monde.

Si vous aimez les peluches, elle sera aussi disponible en format ultra-douillet... toujours pour la bonne cause aussi!

En rafale, voici d’autres nouveautés à venir pour World of Warcraft:

Une montagne russe s'ajoute à la Darkmoon Faire.

Deux nouvelles séries de quête pour le Children’s Week.

Quelques nouveaux microévénements s’ajoutent au calendrier, dont The Wanderer’s Festival, Vash’jir Diving et... un T-shirt day.

Réintroduction de plusieurs vieux donjons de l’extension Warlords of Draenor .

Enfin des salles qui rassemblent tous les portails menant ailleurs dans Stormwind et Orgrimmar

De nouvelles séries de quêtes pour les joueurs qui exercent des professions

Les cartes de Warsong Gulch et Arathi Basin ont enfin eu droit à un passage à Décore Ta Vie et seront rénovés!

Les races des Worgen et des Goblins auront quant à eux droit à un passage à l’émission Quel âge me donnez-vous? Ça va faire du bien!

Une nouvelle zone sous l’eau s’ajoute: Nazjatar, la capitale des Naga, voit enfin le jour. Nouvelles quêtes à venir, donc.

Avec la nouvelle zone, se rajoute aussi un nouveau raid: Azshara’s Eternal Palace.

En attendant ces nouveautés, voici une autre des magnifiques courts-métrages de l’équipe de WoW. Du bonbon pour les yeux! À regarder sur une grosse télé 4K.

Hearthstone

L’extension Rastakhan’s Rumble a été annoncée pour le très populaire jeu de cartes.

Deux «bundles» seront disponibles pour achat: un avec 17 cartes et un autre avec 50.

Celui de 17 cartes viendra avec un look de dos de carte particulier et celui de 50 cartes vous vaudra également un chaman alternatif King Rastakhan.

Pour les plus petits budgets, le paquet de 17 cartes sera en vente à 19,99$ US et le plus gros paquet se détaillera à 49,99$ US. Ils sont présentement en précommande.

Quelques informations en rafale

Date de sortie : 4 décembre 2018

135 nouvelles cartes

Une nouvelle habileté : Overkill. Des effets additionnels seront activés lorsque le dommage infligé sur un vilain excède ses points de vie.

Deux nouveaux styles de cartes : Spirits et Loa

C'est gratuit! On aura droit à un Loa légendaire, deux Spirits de la même classe et 6 cartes de l’expansion, en se connectant au jeu tout simplement.

Heroes of the Storm

Un nouveau visage fait son apparition: le premier personnage original qui n’a aucune association avec l’une des franchises de Blizzard arrive au sein des Heroes Of The Storm, et c’est une petite fille qui en a beaucoup dans le ventre!

Orphea, une jeune mage, fera bientôt son entrée dans le Nexus et sera gratuite pour les détenteurs de billets de Blizzcon.

StarCraft II

Après une année bien remplie pour la franchise - où l’athlète e-sport Scarlett est notamment devenue la première championne du Intel Extreme Masters qui s’est tenue avant l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Pyeongchang -, StarCraft célèbre maintenant son 20e anniversaire avec la sortie des cartes Premium Arcade, développées entièrement par les membres de la communauté.

Le 3e coffre de guerre sort et le hors-la-loi Tychus Findlay joint les rangs comme Commandant Co-op.

Une grosse année, ouf!

Le futur semble tout aussi brillant

On annonce un 4e coffre de guerre qui comprendra de nouvelles apparences pour les bâtiments, un ajout très populaire dans plusieurs franchises de jeux vidéo.

D’autres ajouts seront annoncés dans les mois à venir.

Zeratul se joint à la bataille

Un nouveau commandant fait également son entrée

Le style de jeu de Zeratul tourne autour de sa Vision prophétique, permettant de découvrir trois fragments de l’artefact Xel’Naga. En récupérant ses fragments, on renforce Zeratul de plusieurs façons.

Bref, il se joue d’une façon un peu différente des autres personnages, alors, ce sera intéressant de le voir à l’oeuvre.

Pour les fans d'e-sports

Blizzard lance également une nouvelle application pour iOS et Android grâce à laquelle nous pourrons suivre l’actualité e-sport, les programmes et les pointages de matchs de Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, Starcraft, Starcraft II et World of Warcraft.

Les matchs de l'Overwatch League ne sont toutefois pas disponibles sur l’application pour le moment.

Warcraft pour les nostalgiques

Blizzard a entendu (à moitié) les fans: Warcraft III fait son grand retour avec un look révisé et où on reprend les éléments du jeu original Warcraft III: Reign of Chaos ainsi que son extension The Frozen Throne.

Nommé Warcraft III: Reforged, la vieille génération de joueurs pourra partager le bonheur que plusieurs d’entre-nous avons eu pendant notre adolescence avec la nouvelle génération de joueurs.

Nouveaux modèles 3D pour les personnages et les cartes, quelques nouvelles fonctionnalités modernes et un éditeur de carte remis à neuf; bref ce jeu sorti en 2002 sera finalement au goût du jour.

On nous promet qu’il sera possible de pousser la résolution du jeu jusqu’en 4K. Le jeu est prévu pour 2019 et vous pouvez déjà le précommander en ligne. Coût du jeu: 39,99$.

Un jeu gratuit en prime: Destiny 2!

Blizzard se sentait généreux pendant sa convention, faut croire.

Destiny 2 est maintenant gratuit sur Battle.net et le demeurera jusqu’au 18 novembre.

En effet,vous pouvez littéralement vous procurer un jeu de 80$.... POUR 0$!

Connectez-vous sur votre compte Battle.net, allez dans votre section «Cadeaux» et, voilà, il est à vous!

Vous pourrez d’ailleurs essayer le nouveau mode PvP Gambit de l’expansion Forsaken au cours du weekend du 9 novembre et ainsi voir si l’investissement en vaut la peine!