Trois décennies de passion pour le métal

Le groupe trash métal Anonymus fête ses 30 ans d’agression musicale, d’amitiés et de passion pour le métal.

Au 2e étage du Minotaure dans le vieux-Hull, Oscar Souto, chanteur du groupe Anonymus, est derrière un kiosque improvisé afin de rencontrer les fans de son band et vendre de la marchandise à l’effigie du groupe.

Photo Steve E. Fortin

Devant lui, un garçon d’une vingtaine d’années, tout au plus, grand, frêle, les longs cheveux, regarde les cd du groupe. Un par un. Il échangera quelques mots avec le chanteur, achètera une affiche du groupe et se retirera pour laisser la place au suivant.

J’accoste le jeune homme et lui demande comment il a connu ce groupe. Un peu gêné, Alex (c’est son nom) me dit qu’il a d’abord visionné des vidéos du groupe sur Youtube. Amateur de métal depuis la jeune adolescence, il a particulièrement aimé que ce groupe de métal chante en français. Chose trop rare selon lui.

« Bien d’accord », lui répondis-je.

Alex est un passionné de métal. Chandail de Cannibal Corpse sur le dos, il m’explique avoir particulièrement aimé le Rockfest. On s’entendra là-dessus. Ce festival si populaire avant de connaître une triste fin l’an dernier se tenait littéralement à un jet de roche de chez-nous.

À titre de passionné de métal moi-même, c’est pas banal de pouvoir dire que t’as vu en concert Slayer, System of a down, Korn et combien d’autres presque dans la cour arrière de ta demeure.

Alex, comme tant d’autres amateurs de métal, vante la camaraderie qui règne dans ce milieu. Marginal dès les premières années du secondaire, il a trouvé, dans le monde du métal, des chums avec qui fonder son premier groupe. Et des amitiés qui persistent depuis. Cet univers particulier, mais franchement inspirant.

Ça fait plusieurs décennies que je le côtoie aussi. C’était quand même rigolo que de voir des Alex dans le moshpit qui brassaient la cabane avec quelques poilus grisonnants comme moi!

Photo Steve E. Fortin

30 ans de passion pour le métal

2019 marque le 30e anniversaire du groupe Anonymus. Pendant sa prestation au Minotaure hier, Oscar Souto ne manquera pas de le rappeler, de manière franchement touchante, à la gang de métalleux devant lui.

« Ça fait trente ans qu’on fait du métal, qu’on se donne, de toutes nos forces, dans cette musique-là. Et si on a été capable de le faire, c’est grâce à vous! Grâce à cette énergie-là que vous nous donnez. 30 ans de suite, sans pauses, à chaque seconde, à créer, à performer, à faire des shows, parce qu’on aime ça, parce que vous êtes là! Continuez à aller voir des shows, continuer à encourager les bands de métal! »

Délire dans le Minotaure. Trêve de bavardage, le groupe enchaine avec une chanson de son nouvel album, intitulé Sacrifices.

Et quel show ils ont donné ces passionnés du métal. J’ai vu Anonymus plus d’une dizaine de fois. Ce band ne déçoit jamais. Toujours tight. Des musiciens talentueux au possible, un style axé sur une maitrise technique et des riffs rapides, et tantôt plus lourds.

Photo Steve E. Fortin

Trois décennies à s’investir dans le métal

J’ai demandé à Oscar Souto comment on pouvait en arriver à faire trois décennies de métal et garder encore la flamme, comme le témoigne la sortie de leur dernier album. Un album qui montre. Assurément, que ce groupe n’a rien perdu de l’agression qui caractérise le style!

« Notre groupe a très peu changé avec le temps. On fait de la musique parce que l’on aime ça. Passionnément. Et parce qu’on continue d’aimer créer et jouer ensemble. Anonymus est résolument métal. Pas de balades dans ce groupe-là. On aime ça autant qu’au début. »

Sur scène, ce groupe est efficace. Pas de flaflas, du trash métal dans ta face et une belle connivence entre les musiciens. Ces gars-là sont en symbiose, et ces décennies à jouer ensemble portent fruit. Oscar Souto a profité des pauses entre les chansons pour annoncer un spectacle métal à venir pour mousser la scène métal locale.

Il a aussi rendu hommage à Marie-Pier Lavigne, figure connue dans le monde du métal et du punk québécois. Cette dernière, ex-membre du groupe The Horny Bitches notamment, a succombé à une chute de plusieurs mètres alors qu’elle dirigeait une tournée musicale en Europe.

Autre moment touchant du spectacle d’hier, le batteur Carlos Araya qui a rendu hommage a son père, décédé deux ans plus tôt à la même date, en lui dédiant une des chansons emblématiques du groupe, l’excellent « Prosternez-vous ». On pourra écouter quelques extraits de ce spectacle sur mes réseaux sociaux ici et ici.

En première partie de ce spectacle, les groupes My Shadow, Chariots of the Gods et Inire ont très bien réchauffé la salle.

Croyez-moi, j’ai l’acouphène persistant pour le prouver.

Une soirée métal réussie, à guichet fermé.