Trois nouveaux venus chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont ajouté trois nouveaux joueurs américains à leur formation, lundi. Il s’agit des demis de coin Sheldon Price et Ryan Carter, ainsi que du demi défensif Chris Lyles.

Price, 27 ans, a une certaine expérience dans la NFL et a passé la dernière saison dans l’organisation des Chiefs de Kansas City. Depuis 2013, il a également porté des couleurs des Ravens de Baltimore et des Colts d’Indianapolis. Au total, il a disputé seulement six joutes dans la plus importante ligue de football de la planète.

Pour sa part, Carter a évolué avec les Tigers de l’Université Clemson dans la NCAA de 2013 à 2017. L’athlète de 24 ans a ensuite signé une entente avec les Bills de Buffalo, mais n’a pas été en mesure de se faire une place sur leur formation.

Dans le cas de Lyles, il s’agit d’un ancien des Roughriders de la Saskatchewan. Il a disputé sept parties avec l’équipe basée dans la Ville de Régina en 2017. À 24 ans, il ne semble pas avoir joué au football en 2018.

Les Alouettes ont également annoncé avec libéré le demi défensif Joe Burnett et joueur de ligne défensive Faith Ekakitie.