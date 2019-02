Trudeau annonce une aide de 53 millions de dollars pour les Vénézuéliens

OTTAWA | Le Canada promet 53 millions $ en aide humanitaire aux Vénézuéliens, victimes d’une crise politique qui perdure depuis des mois dans leur pays. Le premier ministre Justin Trudeau a profité de l’ouverture d’une réunion d’urgence du Groupe de Lima à Ottawa, lundi, pour annoncer cette enveloppe.

«Le plus fort de cette somme ira à des partenaires de confiance et des pays voisins afin de les aider à aider le Venezuela et les Vénézueliens», a dit M. Trudeau en anglais.

Le Canada accueille lundi une réunion de crise des ministres des affaires étrangères du Groupe de Lima, qu’il forme avec de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Le groupe mis sur pied en août 2017 se penche sur une sortie de crise alors que le président intérimaire autoproclamé Juan Guaido s’oppose au président sortant Nicolas Maduro, considéré par plusieurs comme un dictateur.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, dont le pays ne fait pas partie du Groupe de Lima, doit également participer aux discussions de lundi par vidéoconférence.