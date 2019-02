Un air de Saint-Valentin avec Jean-Pierre Ferland et ses femmes

MONTRÉAL – C’était déjà un peu la Saint-Valentin à la Place des Arts, mercredi. Comment aurait-il pu en être autrement, alors que Jean-Pierre Ferland conviait ses muses à interpréter avec lui ses plus grands succès? Avec le spectacle événementiel Toutes les femmes de ma vie, l’éternel amoureux prouve qu’il sait encore charmer.

Puisque Jean-Pierre Ferland se fait maintenant rare sur scène, la Salle Wilfrid-Pelletier était évidemment bondée, du parterre jusqu’au plus haut balcon, de spectateurs avides de s’imprégner de l’atmosphère nostalgique et romantique du dernier album de Ferland, Toutes les femmes de ma vie, lancé à la fin 2018.

Le concert se fonde sur le même concept que le disque: l’immortel Ferland qui revisite les plus beaux bijoux de son répertoire en compagnie de quelques-unes de ses voix féminines coup de cœur.

«Neuf belles femmes. Neuf belles voix. Neuf belles voix de femmes. Merci mon Dieu!», a joyeusement crâné le légendaire auteur-compositeur, avant d’entonner une touchante Le petit roi.

Son entrée avait été précédée d’un envoûtant arrangement orchestral, gracieuseté de la dizaine de musiciens, qui se produisaient sous la direction d’André Leclair.

Prestance intacte

Florence K s’est ensuite amenée en donnant un baiser à son hôte et s’est installée au piano. Allait suivre, sous ses doigts, une pimpante Les courtisanes, dans une ambiance chaleureuse.

Bon choix de chanson que celle qui a été attribuée à Yama Laurent, soit Le showbusiness. La gagnante de la dernière mouture de La Voix, sur qui Ferland ne cessait de se coller, a pu y exploiter son vaste registre vocal et montrer qu’elle a gagné en assurance depuis un an.

«Elle, quand elle était petite, elle m’a fait peur», a mentionné le pilier de la soirée à propos de Laurence Jalbert, gardienne de Avant de m’assagir, puis, plus tard, de Les Fleurs de macadam.

Le chanteur de pomme s’était réservé T’es belle en solo, mais a terminé son hymne dans les bras de sa conjointe, Julie-Anne Saumur, avec qui il a valsé quelques pas de danse. Une vieille copine, Nanette Workman, l’a rejoint pour Sing Sing.

Au moment d’écrire ces lignes, Diane Tell minaudait T’es mon amour, t’es ma maîtresse. «N’importe quand!», a répondu, au premier couplet, un Jean-Pierre Ferland taquin, dont la voix est peut-être parfois plus chancelante aujourd’hui que jadis, mais dont la prestance, elle, est bien intacte.

Peu après, devaient s’enchaîner Les immortelles (avec Luce Dufault), Je reviens chez nous (avec Mélissa Bédard) et Qu’est-ce que ça peut ben faire (avec Isabelle Boulay), de même que Une chance qu’on s’a et Un peu plus haut..., pour ne nommer que celles-là.

Sublime Geneviève Leclerc

En première partie, la chanteuse Geneviève Leclerc a été accueillie dans un murmure d’approbation du public.

Ses sublimes versions de Big Spender, Je ne t’aime plus (déchirante) et J’attendrai, et sa magistrale (et très acclamée) Je suis malade ont valu à la diplômée de l’édition 2016 de La Voix une ovation debout plus que méritée.

Jean-Pierre Ferland et ses partenaires offriront à nouveau le spectacle Toutes les femmes de ma vie au Centre Vidéotron, à Québec, ce samedi 9 février.