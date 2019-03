Un «battle royale» à la sauce Dark Souls?

Si vous trouviez que certains jeux de «battle royale» étaient difficiles, vous devrez peut-être vous raviser! FromSoftware, le studio derrière Dark Souls, serait intéressé à offrir sa propre version du populaire mode de jeu, a mentionné son président, Hidetaka Miyazaki, en entrevue.

Rencontré par The Telegraph dans le cadre de la sortie de Sekiro: Shadows Die Twice, Miyazaki a soutenu que son entreprise regardait de très près tout ce qui se faisait dans le genre «battle royale»... et ne détesterait pas sauter dans l’arène éventuellement!

«Si on le faisait, ce serait probablement un peu différent! Mais nous sommes définitivement intéressés et c’est définitivement une possibilité [pour nous] dans le futur», a soutenu le créateur de Dark Souls et Bloodborne.

Bien qu’on se doute que la mouture «battle royale» de FromSoftware serait pas mal différente de Fortnite, Miyazaki n’a toutefois pas confié au média britannique à quoi ressemblerait leur possible entrée dans le genre.

Probablement quelque chose de difficile et brutal...