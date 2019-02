Un court-métrage de Neill Blomkamp en préambule au jeu Anthem

«Conviction» est un film de quatre minutes signé Neill Blomkamp, réalisateur et scénariste cité aux Oscars. L'oeuvre installe le scénario du jeu Anthem.

Le Sud-Africain Neill Blomkamp («District 9», «Chappie», «Elysium») avait déjà adapté la franchise Halo (Xbox) en prises de vues réelles en 2007. Le réalisateur offre désormais un avant-goût du jeu vidéo Anthem à travers le court-métrage «Conviction», une commande du studio, mêle animation et images réelles.

Il montre à quoi ressemblerait un film consacré au jeu. On y voit la colonie peuplée d'armures volantes. On devine les relations de communauté, de rivalité et de trahison et l'on découvre la mystérieuse entité qui est à la fois la force unificatrice de la planète et le puissant trésor recherché par les factions en compétition.

Après deux démos disponibles pour une période limitée cette année, Anthem sera commercialisé le 22 février sur PlayStation 4, Xbox One et Windows PC.

Les abonnés à Origin Access d'Electronic Arts sur Xbox One et PC peuvent, en fonction de leur forfait, accéder à une partie ou à l'intégralité du jeu depuis vendredi le 15 février.