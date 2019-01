Un enfant de trois ans tué parce qu'il était trop bruyant?

À Londres, Alfie Lamb, un enfant de trois ans, aurait été écrasé à mort par un siège d'automobile par le petit ami de sa mère, qui jugeait qu'il était trop bruyant.

Le procès pour meurtre d'Adrian Hoare, sa mère, et son copain, Stephen Waterson, a débuté aujourd'hui à la Cour centrale de Londres, le Old Bailey. Les deux ont plaidé non coupables, rapporte BBC .

L'enfant est devenu «sinistrement silencieux» après avoir été écrasé volontairement dans le véhicule par le siège de Waterson, affirme le procureur.

Sa mère aurait menti aux autorités après l'incident. Elle aurait mentionné qu'Alfie s'est endormi dans un taxi et ne s'est jamais réveillé, le 1er février 2018.

Waterson, 25 ans, était installé dans le siège avant du véhicule au moment où les faits se seraient produits. Il aurait reculé son siège de façon violente à deux reprises en raison du «bruit et du chaos» que faisait Alfie, installé au niveau du plancher.

Un pathologiste a confirmé que l'enfant est mort d'asphyxie causée par un écrasement.

Le procureur Duncan Atkinson avance que le geste de Waterson était délibéré, en raison de la complexité du geste et de la répétition:

«Après la première fois, lorsqu'Alfie a recommencé à faire du bruit, il a gardé son siège en position arrière, malgré les difficultés respiratoires de l'enfant.»

En arrêt cardiaque, le jeune a été transporté à l'hôpital. Il a été débranché quelques jours plus tard.

Intimidation

Deux autres personnes se trouvaient dans le véhicule lors de l'incident: Marcus Lamb, un membre de la famille de l'enfant, ainsi que sa copine Emilie Williams.

Or, les mensonges de Hoare et Waterson ont poussé la première à attaquer Williams, et le deuxième à intimider Lamb, pour éviter que la vérité soit dévoilée.

Les deux victimes remettront des preuves sous peu.

La mère a plaidé non coupable à des accusations de meurtre, de cruauté envers un enfant et d'assaut.

Pour sa part, Waterson nie les chefs d'accusations de meurtre et d'intimidation.

Les deux ont cependant avoué avoir menti à la police.

Le procès devrait durer un mois.