Un gaz néfaste pour la couche d'ozone, pourtant interdit, repéré en Chine

Des usines implantées dans le nord-est de la Chine ont produit de larges quantités d'un gaz détruisant la couche d'ozone, le CFC-11, en violation d'un traité international, selon une étude paruedans Nature.

Depuis 2013, les émissions annuelles de ce gaz ont augmenté d'environ 7000 tonnes, selon les scientifiques qui ont mené cette étude publiée mercredi. «Les chlorofluorocarbures (CFC) sont les principauxresponsables de la diminution de la couche d'ozone de la stratosphère, qui nous protège des radiations ultra-violettes du soleil», rappelle l'auteur principal Matt Rigby, de l'université de Bristol.

En 1987, un accord international, le Protocole de Montréal, avait été signé pour supprimer progressivement les CFC (utilisés dans la réfrigération et les aérosols), responsables du fameux «trou»dans cette couche gazeuse - en particulier au-dessus de l'Antarctique et l'Australie - protégeant la Terre de rayons qui provoquent cancers de la peau, dégâts oculaires et immunitaires.

Conformément au Protocole de Montréal, la production des CFC a officiellement pris fin en 2010 dans les pays en développement. La Chine pour sa part affirme y avoir mis un terme en 2007.

Cette interdiction avait entraîné une diminution importante des concentrations globales de CFC-11 jusqu'en 2012. Mais les scientifiques ont découvert l'an dernier que le rythme de cette diminutionavait diminué de moitié entre 2013 et 2017, ce qui signifie que de nouvelles émissions s'étaient produites.

L'Agence d'enquête environnementale (Environmental Investigation Agency, EIA), une association écologiste basée aux États-Unis, avait montré du doigt en juillet 2018 dans un rapport 18 usines répartiesdans 10 provinces de Chine qui reconnaissaient continuer à utiliser des CFC.

Pour aller plus loin, une équipe internationale de scientifiques a rassemblé des données supplémentaires issues de stations de mesures au Japon, en Corée du Sud et à Taiwan.

«Nos mesures ont montré des ''pics'' de pollution quand l'air provient de zones industrialisées» de Chine, souligne un autre auteur principal de l'étude, Sunyoung Park de Kyungpook National University.

Des simulations informatiques ont conforté l'origine de ces molécules de CFC-11.

«Nous n'avons pas trouvé de preuves d'une hausse des émissions en provenance du Japon, de la péninsule coréenne ou d'autres pays», ajoute Luke Western, de l'université de Bristol.

Le CFC-11 est aussi un très puissant gaz à effet de serre, qui peut persister dans l'atmosphère une cinquantaine d'années.