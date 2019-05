Un gros fonds norvégien exclut le porno, l’alcool et les jeux d’argent

Le plus gros fonds de pension de Norvège a annoncé mardi qu’il désinvestissait les secteurs de l’alcool et des jeux d’argent, sortant de groupes comme Pernod Ricard et Carlsberg, et qu’il s’abstiendrait d’investir dans la pornographie.

KLP, qui gère quelque 80 milliards de dollars d’actifs, a vendu ses parts dans environ 90 entreprises qui tirent plus de 5% de leur chiffre d’affaires de la production d’alcool ou des paris.

Ces actifs ont pesé jusqu’à 3 milliards de couronnes (320 millions de dollars) du portefeuille du groupe.

« La consommation responsable d’alcool et le jeu peuvent être des éléments positifs dans la vie des gens », a indiqué le patron de KLP, Sverre Thornes. « Nous reconnaissons toutefois que la dépendance à l’alcool et au jeu a d’importantes conséquences négatives pour les individus et leurs proches, ainsi que des coûts élevés pour la société », a-t-il ajouté dans un communiqué.

La décision affecte des grands noms tels que les brasseurs Carlsberg, Heineken et Royal Unibrew, ou les groupes de spiritueux Diageo, Pernod Ricard, Rémy Cointreau et Moët Hennessy, branche vins et spiritueux du géant du luxe LVMH.

Sont aussi concernés de gros groupes de paris en ligne comme William Hill ou Betsson.

KLP a aussi indiqué que la pornographie serait bannie de l’univers d’investissement du fonds, une décision sans conséquence pratique puisqu’il n’a jamais possédé de participations dans cette industrie.

Les producteurs de tabac, certains fabricants d’armes et les groupes miniers ou énergétiques pour qui le charbon représente plus de 30% du chiffre d’affaires figurent déjà sur sa liste noire.

Peuvent aussi être exclues des entreprises coupables de violations graves ou systématiques des droits humains, de dégâts environnementaux ou climatiques importants ou encore de corruption grave.