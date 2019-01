[PHOTOS] Un imposant château de neige vandalisé dans le Bas-Saint-Laurent

Un château de neige et des modules de jeux que des bénévoles avaient pris plusieurs heures à construire à Price, dans le Bas-Saint-Laurent, ont été détruits en quelques minutes par des vandales.

C’est la première fois que le Club des Bons Amis et la municipalité de Price mettaient autant d’énergie dans la construction d’une telle structure.

Photo courtoisie Club des Bons Amis de Price

Des tuyaux pour ramper, des glissades et un système de lumières avaient été installés. Le château a servi lors de la fête hivernale de la municipalité la fin de semaine dernière et continuait d’amuser les groupes scolaires et les jeunes, derrière l’Hôtel de Ville.

Photo courtoisie Club des Bons Amis de Price

«Tous les membres du club étaient bien déçus de ça, parce qu’on a mis tellement d’heures là-dedans, qu’on trouve ça dommage que du monde en 10 minutes viennent tout briser», a dit Mathieu Dufour, coordonnateur des loisirs et de la culture.

Le système de lumière installé dans les modules a été brisé, des lumières de plastique ont été cassées, les douilles pour les faire tenir ont été abîmées et le filage arraché.

Photo Courtoisie Nancy Banville

Des tuyaux ont été déplacés, alors qu’il avait fallu au moins trois adultes pour les installer, ce qui laisse croire que plusieurs personnes auraient participé aux actes de vandalisme.

Des blocs de neige ont aussi été détruits.

Photo Courtoisie Nancy Banville

Plainte à la police

L’employé municipal croit que les événements sont survenus dans la soirée de mardi à mercredi. Une plainte sera déposée à la Sûreté du Québec. Une évaluation est en cours à savoir si les images des caméras de surveillance permettront de voir les auteurs des méfaits à l’œuvre.

Des bénévoles se sont retroussé les manches rapidement et s’affairaient jeudi à remettre le château de neige en place, pour entre autres le rendre accessible aux classes des écoles environnantes qui avaient prévu y jouer prochainement.

Selon ce qui circule au sein de la municipalité, des jeunes possiblement du primaire ou du secondaire seraient les auteurs des gestes.