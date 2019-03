Un jeu d’horreur de plus pour la Switch!

Les possesseurs de Switch à la recherche d’une petite frousse auront bientôt une option de plus à se mettre sous les doigts, alors que Friday the 13th: The Game fera son apparition sur la console portable dès ce printemps.

La dernière mouture du jeu, intitulée (prenez votre souffle) Friday the 13th: The Game Ultimate Slasher Switch Edition, inclura tout le contenu supplémentaire payant et gratuit déjà proposé sur les autres plateformes.

ATTENTION: les images qui suivent peuvent choquer.

Toutefois, en raison de batailles judiciaires avec le scénariste du film original, Victor Miller, au sujet des droits d’auteur du personnage de Jason, aucun nouveau contenu ne pourra être créé jusqu’à nouvel ordre pour cette version Switch.

Friday the 13th permettra de gonfler à la fois le catalogue de jeux d’horreur et de jeux en ligne de la Nintendo Switch. Parce qu’à part la (très bonne) série québécoise Outlast, la collection Resident Evil Revelations... et un jeu de puzzle inspiré lui aussi par Friday the 13th, la console hybride ne gâte pas tellement ses fans en quête d’aventures terrifiantes jusqu’à maintenant.

Financé notamment par un campagne Kickstarter, Friday the 13th: The Game est d’abord paru sur PlayStation 4, Xbox One et PC en 2017.

Jeu multijoueur asymétrique, il propose d’incarner soit Jason Voorhees ou des moniteurs de camp de vacances pour une partie de «cache-cache» macabre, propre aux bons vieux films de «slasher».