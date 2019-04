Un juge québécois à la Cour suprême prend sa retraite

OTTAWA – Le juge québécois Clément Gascon quittera son poste à la Cour suprême du Canada le 15 septembre prochain, un peu plus de 5 ans après son entrée en poste, pour pouvoir prendre sa retraite.

Nommé juge à la Cour suprême sous le gouvernement de Stephen Harper en juin 2014, Me Gascon avait auparavant été juge à la Cour supérieure du Québec et à la Cour d'appel du Québec. Auparavant, comme avocat, il s'était spécialisé dans les litiges civils et commerciaux.

Lors de sa nomination à la Cour suprême, Clément Gascon avait succédé au juge Morris Fish.

«Le juge Gascon a apporté une contribution remarquable tant au pays en général qu’à la jurisprudence canadienne au cours de sa carrière au sein de la magistrature», a commenté le juge en chef de la Cour suprême du Canada, le Québécois Richard Wagner.

De son côté, le premier ministre Justin Trudeau a souhaité sur Twitter une «bonne retraite» au juge Gascon, tout en le remerciant pour ses années de service.

«L’ancienne première ministre Kim Campbell sera une fois de plus à la tête du comité consultatif qui va sélectionner un nouveau candidat ou une nouvelle candidate dans le cadre d’un processus non partisan, transparent et fondé sur le mérite», a précisé M. Trudeau.