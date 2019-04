Un marqueur de 30 points lors des présentes séries?

Avec le total de buts qui est à la hausse dans la Ligue nationale de hockey, parviendra-t-on en 2019 à devancer les meilleurs pointeurs des dernières années en séries éliminatoires?

Au cours de la récente saison régulière, une moyenne de six buts par rencontre ont été marqués, le deuxième plus haut ratio en 22 ans. Également, six joueurs ont atteint le plateau des 100 points, dont trois se retrouvent en séries, soit: Nikita Kucherov, Brad Marchand et Sidney Crosby.

Chose certaine, les joueurs auront fort à faire (et devront inévitablement connaître du succès avec leur équipe) pour totaliser 30 points ou plus, exploit accompli par seulement cinq attaquants depuis 2000.

Evgeni Malkin (Penguins de Pittsburgh) – 36 points en 2009

Au cours de la conquête des Penguins de Pittsburgh, en 2009, l’attaquant Evgeni Malkin avait été dominant en récoltant 36 points en 24 matchs. Malkin avait notamment inscrit neuf points, dont six buts, lors du balayage en quatre parties des Hurricanes de la Caroline en finale de l’Assocation de l’Est. Sans surprise, le Russe avait gagné le trophée Conn-Smythe, remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires, cette année-là.

Evgeny Kuznetsov (Capitals de Washington) – 32 points en 2018

Champions de la coupe Stanley l’année dernière, Evgeny Kuznetsov avait mené les Capitals de Washington avec un total de 32 points en 24 parties éliminatoires. Il avait notamment amassé quatre mentions d’aide dans une victoire de 6 à 2 lors du match numéro 4 de la finale face aux Golden Knights de Vegas.

Sidney Crosby (Penguins de Pittsburgh) – 31 points en 2009

Auteur de 31 points, dont 15 buts, Sidney Crosby avait logiquement été au cœur du triomphe des Penguins en 2009, en compagnie de Malkin. Le célèbre numéro 87 avait toutefois été limité à trois points en sept matchs lors de la finale contre les Red Wings de Detroit.

Daniel Brière (Flyers de Philadelphie) – 30 points en 2010

Les Flyers de Philadelphie ont peut-être subi la défaite en finale de la coupe Stanley contre les Blackhawks de Chicago, mais personne n’oubliera la contribution exceptionnelle de l’attaquant québécois Daniel Brière en 2010. En seulement 23 matchs, il avait récolté 30 points.

Logan Couture (Sharks de San Jose) – 30 points en 2016

Également dans une cause perdante, l’attaquant Logan Couture avait connu d’excellentes séries avec un total de 30 points en 24 rencontres. Malheureusement pour Couture et ses coéquipiers, les Sharks de San Jose se sont inclinés en finale devant les Penguins.