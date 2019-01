Un nouveau Randolph à Laval... et très bientôt à Repentigny

Pèse sur Start était présent, hier soir, à l’ouverture officielle de la toute nouvelle adresse du pub ludique Randolph. Fidèles à eux-même, ils n’ont pas fait les choses à moitié! Sébastien Nadeau, associé, nous a annoncé une super belle surprise : Randolph arrive à Repentigny! Ce n’est nul autre que Karl Tremblay - chanteur, gameur et fan fini de jeux de table - et son copropriétaire Richard Desjardins, qui ouvriront ensemble une deuxième franchise, dès cet été.

La tout première franchise est d’une beauté à se jeter par terre. Son propriétaire, Guillaume Bilodeau, et ses associés, peuvent en être fier! Le pub, situé au Centropolis, comprend 250 places assises, 2 étages, 3 salles VIP, plus de 1000 jeux sur place - dont plusieurs jeux sociofinancés, un des copropriétaires étant un très grand fan - et un terrain gazonné intérieur pour jouer à des jeux extérieurs, même en temps froid!

Nous avons eu la chance de déguster le nouveau menu, exclusif à Laval pour le moment, et a été pensé par Martin Juneau, chef du Pastaga, et son acolyte Alexandre Loiseau. Il sera introduit dans toutes les succursales très bientôt. Allant du simple macaroni au fromage au tartare de bœuf et offrant des options vegan, le nouveau risque fort de plaire à tout le monde.