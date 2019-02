Un pédophile de 70 ans à l’ombre pour 4 ans

Avançant tranquillement avec sa canne, Roch Lalancette, 70 ans, a pris le chemin du pénitencier pour quatre ans, hier, 40 ans après avoir agressé sexuellement à répétition la fille de sa conjointe pendant 9 ans.

«Toute ma vie je t’ai craint, agi comme tu me le demandais. J’étais ta possession. Comme tu le disais si bien, j’étais comme ta fille, mais mon vrai papa n’a jamais mis la main sur moi. [...] Tu m’as volé la moitié de ma vie.»

Lyne Chevrette, émotive et solide à la fois, a réservé quelques mots pour son agresseur avant qu’il ne reçoive sa peine. Maintenant, a-t-elle lu calmement, après lui avoir jeté un regard, c’est à ton tour de subir. «Je reprends le contrôle sur ma vie», lui a-t-elle dit.

Toute son enfance

Roch Lalancette est devenu son beau-père alors qu’elle avait 7 ans. Il a rapidement emménagé dans l’appartement de sa mère, à Vanier. Lyne était une fillette sage, réservée.

Lui, quand elle l’a connu, il était «vraiment gentil», un peu le père qu’elle n’avait jamais eu. Il la berçait. Au début, il lui caressait les cuisses. Puis, ce fut ses parties intimes. Au dessus des vêtements, ensuite en dessous.

Lalancette profitait des moments où la mère de Lyne et ses frères étaient absents. Il a fini par l’attoucher sexuellement avec sa bouche. Il lui a demandé de le masturber et plus tard de lui faire des fellations. Ça se passait dans le salon et dans la chambre de sa mère. Encore et encore.

Presque chaque dimanche pendant deux ans, aux Généraux de Vanier où il faisait le ménage, Lalancette l’a agressée dans le sous-sol. Elle avait environ 9 ans. «Il disait que ça ne ferait pas mal, que ce serait juste le fun», avait-elle raconté à l’enquête préliminaire.

Puis, à 16 ans, ce fut l’agression sexuelle complète. La seule. Après avoir «crié en silence», elle lui a dit d’arrêter. Il est devenu «méprisant». «Je n’étais plus la petite fille gentille. J’étais la pas fine», avait-elle témoigné. Les agressions ont cessé.

Briser le silence

Lalancette nie encore aujourd’hui l’avoir un jour touchée. Il a été déclaré coupable d’attentat à la pudeur à l’endroit de Lyne Chevrette de 1972 à 1981.

Au bout de tout le processus judiciaire, éprouvant, la femme de 53 ans se sent d’une certaine façon libérée, fière d’avoir réussi à lui faire face 40 ans plus tard. «C’était en train de briser toute ma vie.» Elle a parlé pour la première fois de ces abus en 2016.

«J’encourage toutes les personnes comme moi à dénoncer, sans avoir peur d’être jugées. Parce que même si ça fait longtemps, la douleur, la honte qu’on éprouve à garder le secret est énorme à porter. Mais quand on arrive au bout du chemin de la justice, c’est un soulagement», confie celle qui a demandé de faire lever l’ordonnance protégeant son identité.