Un rare parasite issu du rat infecte trois touristes à Hawaï

Un rare parasite issu des rats a infecté trois touristes américains à Hawaï récemment, portant le nombre de cas à cinq cette année. Il y en avait eu dix l’an dernier, a rapporté CNN.

Tous les cas ont été contractés sur l’île d’Hawaï, ou Big Island, la plus grande et plus jeune île de l’archipel.

L’angiostrongylus cantonensis, un nématode pulmonaire, aussi appelé «ver pulmonaire du rat» peut avoir des effets graves sur le cerveau et la moelle épinière.

Les symptômes les plus fréquents sont des maux de tête graves et une raideur de la nuque. Les cas les plus préoccupants présentent des problèmes neurologiques, une douleur intense et une invalidité de longue durée.

La source exacte de l'infection n'est pas connue. Une victime se souvient d'avoir mangé de nombreuses salades faites maison pendant ses vacances, tandis qu'une autre a mangé des fruits, des légumes et d'autres plantes crues non lavés.

La plupart des gens tombent malades en avalant un escargot ou une limace infectée par le parasite, dans une salade par exemple, sans s’en rendre compte.

La maladie causée par le parasite dure généralement de deux à huit semaines. La période d'incubation est d'une à trois semaines. Cependant, l’infection peut aussi incuber en un seul jour ou en six semaines, selon les autorités américaines de la santé.

Selon une experte interviewée par CNN, l’angiostrongylus cantonensis est endémique à Hawaï depuis au moins 50 ans.

Le parasite peut atteindre sa pleine maturité chez le rat. Les limaces et les escargots, qui mangent les excréments de rat, qui peuvent servir d'hôtes intermédiaires, permettant au parasite de se développer à un stade où il est susceptible de provoquer l'infection, mais jamais à l'âge adulte (et donc jamais capable de reproduction).

Migration vers le cerveau

Lorsque le parasite pénètre dans un être humain, il peut migrer dans le système sanguin, et, dans certains cas, s’installer dans le cerveau, selon CNN.

Il peut en résulter une méningite, un gonflement de la fine membrane recouvrant la moelle épinière et le cerveau. Le parasite ingéré peut également se déplacer dans les yeux.

Le retrait par intervention chirurgicale peut être nécessaire dans ces cas.

Dans les meilleurs scénarios, les patients développent une maladie bénigne et guérissent seuls.