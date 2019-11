Une couverture Wi-Fi de la cave au grenier

En collaboration avec



Parce qu’on ne peut pas toujours positionner son routeur Wi-Fi de façon à ce que la couverture soit parfaite partout dans la maison, le service Helix Fi peut être doté de relais Wi-Fi qui garantiront du Wi-Fi solide et omniprésent, de la cave au grenier.

Ces relais sont compacts et performants. Il suffit de les brancher à une prise de courant pour étendre la couverture de son réseau domestique. Ainsi, même si vous passez d’une pièce à l’autre, votre accès à internet demeure constant, évitant ainsi les coupures de signal.



Dans toutes les pièces!

Tout le monde n’a pas besoin d’un relais Wi-Fi Helix Fi dans sa demeure. La borne principale est déjà extrêmement puissante et procure un signal suffisant pour la plupart des besoins.



Par contre, si votre maison compte trois chambres à coucher ou plus, que ces chambres sont réparties sur différents étages ou si vous remarquez une perte de signal quand vous vous aventurez dans les coins plus éloignés de la borne, ces relais viendront grandement rehausser la fiabilité de votre connexion à internet.



Une trousse contenant trois relais Wi-Fi est suggérée pour les grandes habitations, mais le nombre de relais à utiliser peut varier selon différents facteurs. Assurez-vous d’avoir le bon nombre de relais Helix Fi pour garantir une couverture maximale de votre résidence!

La maison intelligente... et fiable

Avec tous ces appareils pour la maison qui peuvent se connecter, s’équiper de relais peut aussi rendre leur cohabitation plus facile. Les appareils se connecteront automatiquement à la borne ou au relais le plus près.



Une meilleure couverture Wi-Fi signifie donc une connexion plus fiable pour les ordinateurs, tablettes et téléphones, mais aussi pour les nombreux périphériques et accessoires qui accèdent à internet. Ça vaut autant pour votre frigo intelligent que pour vos ampoules connectées, ou les caméras de surveillance Wi-Fi, peu importe la pièce où elles se trouvent. Mieux, vous pourrez même les déplacer d’une pièce à l’autre sans vous soucier de perdre le signal!



Et comme les relais Helix Fi ont recours à une technologie Wi-Fi AC particulièrement rapide, même les vidéos de résolution 4K que vous voudrez afficher à l’écran de votre tablette numérique défileront sans souci. Notez que la réception télévisuelle des terminaux Helix n’affecte en rien la bande passante de la borne et des relais Helix.



Autrement dit, dans la majorité des cas, la borne Helix est suffisamment performante. Mais pour améliorer la couverture du réseau, où que vous soyez dans la maison, vous ne manquerez rien en ajoutant des relais Helix Fi à votre réseau sans fil domestique!