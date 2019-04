Une deuxième nuit sans chauffage et dans le noir pour de nombreux Lavallois

LAVAL – Des milliers de résidents de Laval passeront une deuxième nuit sans électricité, alors que de nombreuses pannes d’électricité touchent encore le secteur en raison du verglas et des forts vents de lundi.

Quelque 44 % de la population a été touchée à un certain moment, au plus fort des intempéries, lundi soir. Le nombre d’abonnés privés de courant s’élevait à 55 000 vers 19 h, mardi.

Pour l’instant, les responsables municipaux ne prévoient pas procéder à des évacuations; d’autres mesures seront plutôt envisagées si la situation l'exige.

«On a eu des familles incommodées par le monoxyde de carbone, alors on demande aux gens d’être extrêmement vigilants, de vérifier [leurs] détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone», a insisté Sylvain Gariépy, chef de division opérations du Service des incendies de Laval.

La situation ne devrait pas être rentrée dans l'ordre avant le 10 avril, ce qui a forcé la Commission scolaire de Laval à fermer toutes ses écoles primaires et secondaires pour la journée de mercredi. Le transport scolaire et les services de garde sont eux aussi non opérationnels.

Patrouilles et centres d'urgence

Le Service de police de Laval a assigné des policiers pour qu'ils effectuent des patrouilles dans les rues. «S’il y a quoi que ce soit, sortez dehors, faites-nous signe et on va aller vous aider», a précisé M. Gariépy.

Des pompiers participaient aussi aux efforts en soirée, en visant principalement des bâtiments pourvus de système d'alarme en fonction.

«On a été mobilisés jusqu'à minuit, et s'il faut que ça continue, on va continuer», a expliqué le pompier Alex Racicot, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Deux centres d'urgence sont toujours ouverts depuis lundi soir, à Vimont et à Laval-Ouest, a souligné de son côté Évelyne Boudreau, agente aux informations du Service de police de Laval.

Les citoyens peuvent s’y rendre pour prendre une douche, ainsi que charger leurs appareils électroniques. Il n’y aura cependant aucun repas servi dans ces deux centres communautaires.

En fin de journée, TVA Nouvelles a pu constater que quelques résidents s'y sont présentés pour profiter de la chaleur.

Les Lavallois touchés par les pannes peuvent emprunter gratuitement des autobus pour se rendre dans ces centres d'urgence: ils peuvent prendre la ligne 46 pour se rendre au centre Accès, situé à Laval-Ouest (6500, boulevard Arthur-Sauvé) ou la ligne 27 pour se rendre au centre Lausanne, à Vimont (455, rue de Lausanne).

Solidarité

Le maire de Laval, Marc Demers, a invité, dans un point de presse, la population à faire preuve de solidarité.

«On demande aux citoyens de prendre soin les uns des autres, entre voisins. Allez voir vos parents et amis dont vous n’avez pas eu de nouvelles pourrait aussi être un geste apprécié», a-t-il mentionné.

La participation de la Croix-Rouge n’a pas été requise.