Une femme qui a aidé Snowden appelle le Canada à accueillir d’autres réfugiés

Une femme venant d’obtenir l’asile au Canada après avoir hébergé le lanceur d’alerte Edward Snowden lors de sa cavale à Hong Kong, a demandé mardi au gouvernement canadien d’accueillir cinq autres personnes ayant aidé le fugitif américain, dont le père de sa fille.

Au lendemain de son arrivée au Canada où elle a obtenu l’asile avec sa fille de sept ans, Vanessa Rodel a expliqué que ces personnes --dont le père, le demi-frère et la demi-soeur de sa fille-- restaient dans une situation « difficile » à Hong Kong, où elles sont menacées de renvoi vers leur pays d’origine, le Sri Lanka.

AFP

« J’espère qu’ils vont pouvoir grandir ensemble ici au Canada », a déclaré Mme Rodel, originaire des Philippines, lors d’une conférence de presse à Toronto, où elle est arrivée lundi soir avec sa fille Keana. Elle devaient arriver mardi après-midi à Montréal.

« Deux personnes sont en sécurité au Canada, cinq ne le sont pas », a souligné Marc-André Séguin, avocat d’une ONG de Montréal, « Pour les réfugiés ». Cette association prête assistance aux migrants pauvres de Hong Kong qui avaient aidé en 2013 l’ancien consultant de l’agence de surveillance américaine NSA à échapper aux autorités en le cachant dans leurs petits appartements.

« On est très heureux évidemment que le Canada ait accepté d’accorder sa protection à Vanessa et à Keana, mais on est toujours inquiets pour le sort de ceux qui restent derrière », a déclaré M. Séguin.

« Est-ce qu’on est un pays qui va permettre à ces enfants-là d’être réunis ou on va laisser une famille être séparée à jamais », a-t-il demandé.

Interrogé par la presse, le Premier ministre Justin Trudeau a réaffirmé que les décisions concernant l’obtention du statut de réfugié au Canada « sont toujours prises au cas par cas » et selon « un ensemble de principes rigoureux ».

« On demande à M. Trudeau (...) de se rappeler qu’en fait, la loi au Canada permet des mesures discrétionnaires dans des circonstances exceptionnelles et qu’il a un pouvoir d’intervention pour offrir une protection aux gens les plus vulnérables », a affirmé M. Séguin, également avocat de Mme Rodel.