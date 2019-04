Une gigantesque arnaque à l’assurance maladie démantelée aux États-Unis

La justice américaine a annoncé mardi le démantèlement d’une énorme arnaque à l’assurance maladie, qui a causé près d’un milliard de dollars de pertes et concerné des centaines de milliers de patients.

La fraude consistait à fournir des attelles orthopédiques à des personnes âgées ou handicapées qui n’en avaient pas besoin, mais qui étaient couvertes par le système d’assurance publique Medicare.

Souffrant de problèmes articulaires ou de mal de dos, elles étaient attirées par des publicités et relancées par des centres d’appel situés aux Philippines et en Amérique latine.

Des médecins réalisaient alors des prescriptions sans même les rencontrer et des compagnies spécialisées fournissaient des attelles pour genou, épaule, dos ou poignet.

Les factures étaient adressées à Medicare et des commissions étaient versées aux différents acteurs de la chaîne.

Au total, plus de 1,7 milliard de dollars ont été réclamés à Medicare, et 900 millions versés, selon un communiqué du ministère de la Justice.

Après 70 perquisitions dans l’ensemble des États-Unis, la justice fédérale a inculpé 24 personnes, dont des médecins et des propriétaires d’entreprises de télémarketing et de centres d’appel.

Des sanctions administratives ont également été lancées contre 130 fournisseurs de matériel orthopédique.

« Aujourd’hui, nous avons mis un terme à l’une des plus grosses fraudes à l’assurance maladie de l’histoire américaine », s’est félicité un haut responsable du FBI Robert Johnson, cité dans le communiqué.

Le système Medicare a été créé dans les années 1960 pour fournir une assurance maladie publique aux plus de 65 ans. Il a été étendu aux plus pauvres, aux handicapés, aux enfants et aux anciens militaires et couvre aujourd’hui 112 millions d’Américains.

Il est régulièrement victime de fraudes. Une unité spécialisée dans la lutte contre ces arnaques, créée en 2007, a ouvert des poursuites contre environ 4000 personnes, qui ont tenté au total de lui soutirer plus de 14 milliards de dollars.