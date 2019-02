Une grand-maman de Saint-Eustache fait fureur sur Twitch

À moins d’être membre de la grande communauté Twitch du Québec, vous n’avez probablement pas entendu parler de la mamie gameuse qui fait fureur sur le web depuis quelques jours.

L’équipe Pèse sur Start est tombée sous le charme de «LaGrandMamanGamer», ou «Dadou» comme l'appellent ses fans, une mamie qui diffuse ses sessions de Final Fantasy XIV sur Twitch. Et, visiblement, on n’est pas les seuls; la communauté de cette mamie ne cesse de grandir.

Dadou a eu un accueil très chaleureux que l’on peut constater dans un clip touchant qui a été sauvegardé lors de son tout premier «stream» avec caméra.

Vague d’amour

Aujourd'hui sur le site, on vous parle de la touchante streameuse "LaGrandMamanGamer"! Vous allez l'adorer :-) https://t.co/fHdDLWBXq0 — Pèse sur start (@PeseSurStart) February 25, 2019



J’ai fait une entrevue avec Dadou pour en savoir plus sur son parcours, mais aussi, afin de partager avec vous sa belle histoire.

Vous êtes la mamie gameuse du Québec! Comment avez-vous découvert le gaming?

J'ai découvert le gaming par ma fille LovenityJade (Jade). J'ai commencé par jouer à [World of Warcraft] il y a 4 ans et j'y ai joué presque 2 ans, mais je ne ressentais aucune affinité avec les communautés de ce jeu. Puis, ma fille m'a fait découvrir Final Fantasy XIV. J'ai accroché et je n'ai jamais cessé d'y jouer. J'attends avec impatience la venue de la nouvelle expansion en juillet, celle de ShadowBringers!



Avant de lancer votre chaîne Twitch lagrandmamangamer, connaissiez-vous la plateforme?

Non, je ne connaissais pas vraiment ça. J’ai appris beaucoup avec ma fille.

J'ai découvert le streaming il y a à peine quelques mois. Je trouvais ça super de jouer et de communiquer avec plein de monde. J'ai demandé à ma fille si une personne de mon âge pouvait faire des [diffusions] de Final Fantasy XIV? Elle m'a dit: «Pourquoi pas!».

Je suis plutôt comme un genre d'ermite à cause de mon arthrite, car j'ai beaucoup de difficulté à marcher donc je ne sors jamais sans fauteuil roulant. J'ai donc commencé à streamer sans webcam, car la mienne ne fonctionnait plus. Je n'avais qu’une ou deux personnes qui me regardaient jouer à FFXIV et c'était des personnes qui jouaient au jeu avec nous.

Mais, lorsque j'ai commencé à me montrer la binette, c'est devenu malade.



Quels types de jeux aimez-vous diffuser?

Je ne jouais qu'à Final Fantasy XIV; c'est le genre de jeu que j'adore, mais avec toutes les demandes de mes ami(es) de ma chaîne, je commence à essayer différents jeux. J'ai acheté, avec l'aide monétaire de mes supporteurs de ma chaîne, le jeu Diablo III et je vais en essayer d'autres. J’ai une liste bien remplie!

Je compte faire des streams tricot aussi sur ma chaîne, car cela m'a été demandé.



Comment a été votre accueil sur la plateforme Twitch?

Pour mon premier stream le 18 février 2019 avec caméra, je m'attendais à ce que les gens critiquent mon apparence. Je ne porte pas de prothèses dentaires ( [je n’ai] vraiment pas les moyens financiers) et en plus je fais de la calvitie féminine, ce qui affecte beaucoup la confiance en moi. Mais c'est tout à fait le contraire qui s'est produit, j'ai été conquise par la compréhension des personnes venues me visiter. Les gamers/streamers sont WOW! Maintenant je me promène d'un streamer à l'autre sur Twitch, tout le monde me connaît et je jase avec tout le monde! C'est fascinant de voir l'interaction de cette grande communauté, je suis conquise!



Quels étaient vos passe-temps avant de tomber dans le gaming?

J'ai beaucoup de passe-temps! Je fais de la carterie (scrapbooking), du tricot, du crochet, de la peinture sur bois et j'en passe. Après un certain temps, la passion a diminué et j’ai cherché autre chose, mais rien ne m’interpellait. Depuis que j'ai commencé à faire du stream ça été la révélation... comme une renaissance! Je suis moi-même, sans artifice, on me prend telle que je suis, c'est magique!



Avez-vous des conseils pour les jeunes gamers qui veulent se lancer sur Twitch?

À toutes les personnes, peu importe l'âge, qui veulent gamer et/ou streamer je leur dis: restez vous-même, ne jouez pas de rôle. L’authenticité est tout ce qui compte. Et, surtout, jouez à ce que vous aimez.

Agissez avec tact et respect envers ceux et celles qui discutent avec vous, ne les regardez pas de haut et ne vous souciez pas du nombre de personnes qui vous visite. Ayez tout simplement du plaisir, vous serez récompensé!



Avez-vous des objectifs liés à Twitch et votre carrière de gameuse pour 2019?

J’ai l’intention de participer au Dreamhack 2019 et à LAN ETS 2020. J’ai reçu des invitations et fais maintenant partie des communautés bûcherons.ca et Team Québec. Je les remercie pour leur accueil.

J’aimerais bien devenir partenaire pour inspirer les jeunes et les moins jeunes à persévérer, à s’amuser afin d’éloigner l’isolement qui empoisonne l’existence des gens. J’adore ce que je fais maintenant, je ris, je prends la vie du bon côté et j’ai toujours hâte de discuter et rire avec tous mes petit-enfants du web, peu importe l’âge!

Vous pouvez suivre LaGrandMamanGamer sur Twitch ici.