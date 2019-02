Une mère et sa fille accusées d’avoir tué 5 membres de leur famille

Une mère et sa fille ont été inculpées mardi dans l’État américain de Pennsylvanie de l’homicide de cinq membres de leur famille, y compris trois enfants, après avoir évoqué une volonté de « suicide » collectif.

Le drame s’est déroulé dans un appartement de Morrisville, une ville de moins de 10 000 habitants située à une centaine de kilomètres au sud de New York.

La mère, Shana Decree, 45 ans, et sa fille Dominique Decree, 19 ans, devront chacune répondre de cinq chefs d’inculpation pour homicide et un pour association de malfaiteurs, selon un communiqué du procureur du comté de Bucks, à l’est de la Pennsylvanie, qui inclut Morrisville.

Les deux femmes sont accusées d’avoir tué deux autres enfants de Shana Decree, âgés de 25 et 13 ans, la soeur de Shana, âgée de 42 ans, et les deux filles jumelles de cette dernière, âgées de 9 ans, a précisé le procureur.

Les corps ont été découverts lundi à l’occasion d’une visite des services sociaux dans appartement où résidait la famille.

Selon les détails de la plainte rendue publique par le procureur, la police a été appelée sur les lieux lundi peu après 16H00 locales, et a découvert un appartement sens dessus dessous, « avec les meubles renversés et du verre cassé et des débris partout ».

Si Shana Decree et sa fille étaient dans une chambre, sur un lit, apparemment « désorientées » mais en vie, les cinq autres membres de la famille ont été retrouvés morts dans une autre chambre.

Après avoir d’abord accusé d’autres hommes étrangers à l’appartement d’avoir commis tous les crimes, la mère a indiqué à la police que « tout le monde dans l’appartement, y compris les enfants de 9 et 13 ans, voulaient mourir » et « parlaient de se suicider ».

Interrogées après avoir été hospitalisées, elle et sa fille ont ensuite reconnu, dans des versions parfois contradictoires, avoir tué, ensemble ou séparément, les cinq personnes, selon la plainte.

Les raisons de cette tragédie familiale restent encore à éclaircir, tout comme la façon dont les personnes ont été tuées.

Le procureur Matthew Weintraub devait donner plus de détails dans la journée.