Une nouvelle bande-annonce pour la réadaptation de Pet Sematary

Une nouvelle bande-annonce à glacer le sang pour la réadaptation du classique de l'horreur écrit par Stephen King, Pet Sematary, a été dévoilée ce matin.

Le roman, publié en 1983 puis adapté au cinéma en 1986, continue de faire les manchettes.

Cette fois-ci, c'est le film réalisé par Kevin Kölsch et Dennis Widmyer qui fait jaser.

Le film sera présenté en salle le 5 avril, mais les cinéphiles ont eu droit à un nouvel aperçu ce matin.

Pet Sematary suit le docteur Louis Creed (Jason Clarke) et sa femme Rachel (Amy Seimetz), qui, après un déménagement dans le Maine avec leurs deux enfants, découvrent un cimetière mystérieux près de leur nouvelle demeure. Il s'ensuit une chaîne d'événements tous plus tragiques et terrifiants les uns que les autres.