Une nouvelle chanson des Cranberries pour commémorer le premier anniversaire de la mort de Dolores O’Riordan

La formation irlandaise lance aujourd’hui All Over Now, le premier extrait de l’album In the End dont la sortie est prévue pour le 26 avril.

Dolores O’Riordan est morte accidentellement le 15 janvier 2018 par noyade dans la baignoire de sa chambre d’hôtel après une consommation excessive d’alcool à l’âge de 46 ans.

La mère de la chanteuse, Eileen O’Riordan, a commenté la sortie de la pièce All Over Now: «Je ne peux imaginer un meilleur moyen de souligner le premier anniversaire du décès de Dolorès et de célébrer sa vie que d’annoncer au monde la sortie de son dernier album avec le groupe.»

L’album In The End avait commencé à trotter dans la tête des membres des Cranberries autour de mai 2017 alors que le groupe était en tournée.

Dans les mois qui suivirent, Dolores O’Riordan et le guitariste Noel Hogan ont commencé à écrire et à enregistrer les démos des 11 chansons qui se retrouvent sur In the End.

À la suite du décès de la chanteuse, le reste du groupe, avec l’accord de la famille, a décidé de compléter l’album.

Noel Hogan a commenté la démarche entourant l’album en ces termes:

«Nous savions que ce devait être l'un des meilleurs, sinon le meilleur album des Cranberries que nous puissions faire. Le risque était de détruire l’héritage du groupe en créant un album qui n’était pas à la hauteur. Une fois que nous avons écoutés les démos sur lesquelles Dolores et moi avions travaillé, nous avons décidé que nous avions un album si puissant que nous savions que ce serait le meilleur moyen d'honorer Dolores.»

La réalisation a été confiée Stephen Street, qui avait déjà travaillé sur Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? et No Need To Argue.