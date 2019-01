Une vague de froid extrême balaye le nord des États-Unis

Le nord des États-Unis gelait mercredi sous des températures et un vent polaires venus de l’Arctique, poussant les autorités à mettre en place des mesures d’urgence pour protéger la population.

Cette « masse d’air arctique sans précédent » va provoquer des températures extrêmes avec des ressentis de -34 à -51 degrés Celsius dans les plaines du nord, la région des Grands lacs et dans le nord du « Midwest », selon les services météorologiques (NWS).

Dans le nord-ouest du Minnesota, le mercure est descendu à -40 Celsius à six heures du matin dans la petite ville de Mahnomen, avec un ressenti à -53 degrés.

Les autorités de l’Illinois, du Wisconsin et du Michigan ont émis des bulletins d’alerte pour mercredi qui devait être la journée la plus froide de cet épisode polaire qui affecte quelque 60 millions d’habitants.

« Nous avons besoin que chacun fasse sa part du travail et s’assure que vous et votre famille soyez préparés », a affirmé J.B. Pritzker, gouverneur de l’Illinois.

Dans le Michigan, l’alerte au vent polaire est en place jusqu’à jeudi en fin de matinée, a indiqué le service météo de l’Etat, appelant la population à faire preuve d’une extrême prudence.

Le vent froid « pourrait causer des engelures sur la peau exposée en dix minutes seulement si une activité extérieure est nécessaire », a prévenu le NWS.

« Restez au chaud »

Les rives du lac Michigan baignées de soleil étaient gelées mercredi matin à Chicago où il était attendu jusqu’à -30 degrés en matinée et -26 dans l’après-midi. Avec -28 degrés à 04H00, la ville a battu le record de froid pour un 30 janvier qui datait de 1966 (-26). La mairie de Chicago, surnommé la « Ville des vents », a mis en place le mot-dièse « Restezauchaud » pour décourager la population de sortir.

Le vent glacial descendu du cercle arctique et qui se dirige vers la côte Est du pays a déjà fait au moins quatre morts, selon les médias, et a provoqué de nombreuses perturbations.

Les employés des chemins de fer de Chicago ont mis le feu aux rails pour éviter qu’ils ne gèlent et soient impraticables.

Tous les trains urbains Metra Electric étaient à l’arrêt mercredi matin et jusqu’à « nouvel ordre », selon la société de transport.

« Il y a eu de multiples problèmes avec les câbles (d’alimentation), notamment à cause de la rétractation du métal en raison des conditions climatiques extrêmes », a expliqué Michael Gillis, porte-parole de Metra, cité par la presse.

Dans les deux aéroports de la ville, O’Hare et Midway, plus de 1500 vols ont été annulés.

Le écoles de la ville resteront fermées mercredi et jeudi. Plusieurs bâtiments fédéraux, des centres sociaux, des bibliothèques et même des commissariats de police ont ouvert leurs portes pour ceux ayant besoin de se réchauffer.

Le service de réservation de voitures avec chauffeur Lyft a également offert des courses, jusqu’à hauteur de 15 dollars, pour les clients souhaitant rejoindre ces centres pour se protéger du froid.

À Minneapolis et dans sa « ville jumelle » de Saint-Paul, de nombreux abris devaient rester ouverts 24 heures sur 24.

Face à la détérioration des conditions météo, la poste américaine, le US Postal Service, a indiqué suspendre sa distribution de courrier mercredi dans six États, selon CNN. Il s’agit de l’Illinois, l’Iowa, le Minnesota, les Dakota du Nord et du Sud et le Wisconsin.