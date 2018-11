Vendredi fou: 7 accessoires geek qu’on veut recevoir à Noël

S’il y a des gens qui sont choyés par vendredi fou ou «black Friday», ce sont bien les geeks. On aime nos jouets, bon!



L’équipe Pèse sur Start a déniché sept accessoires qu’elle aimerait bien recevoir cette année à Noël. Certains sont pratiques, d’autres sont performants et, évidemment, il y a des trucs tout simplement «cute».



Alors, voici notre liste pour le Père Noël!

Paquet de cinq beaux câbles Ethernet colorés

Quoi? Vous trouvez que des câbles, ce n’est pas sexy? Arrêtez tout de suite. S’il y a bien quelque chose qui est plus qu’important chez Pèse sur Start, c’est de s’assurer que nos consoles et notre PC soient «branché». Même avec une connexion haute-vitesse, on veut s’assurer d’avoir le moins d’intermédiaires possible entre Internet et nous. Surtout quand on veut télécharger un jeu comme Red Dead Redemption qui est plus de 80 Go. Sans fil, c’est beaucoup trop long, alors on adore nos câbles Ethernet.

NVIDIA Shield TV

Nvidia Shield TV est un accessoire de streaming que vous pouvez installer sur votre télé (allô 4K!) pour visionner du contenu de Netflix, Amazon, YouTube, Spotify, Twitch, Plex et plein d’autres apps.

Nvidia, c’est rapide. Après tout, le Shield se présente comme étant le «streamer for gamers».

Si vous utilisez un appareil Android, vous pouvez regarder vos photos, diffuser vos apps avec Chromecast 4K, contrôler votre maison intelligente et même utiliser la reconnaissance vocale Google. Malade.

Moniteur Dell UltraSharp LED

Si vous cherchez à faire une petite «upgrade» côté moniteur d’ordi, l’UltraSharp de 27 pouces reçoit tellement de bons commentaires qu’il est difficile de passer à côté. Vous pouvez le faire pivoter à 90° à droite ou à gauche ou l’incliner pour votre confort et, évidemment, ajuster sa hauteur.

C’est un moniteur chouchou des designers et photographes qui doivent ajuster des images, grâce à ses couleurs riches et ses noirs profonds. Beaucoup l’utilisent aussi pour jouer à des jeux vidéo comme option beaucoup plus abordable que le 4K!

Boîte à lunch Poké Ball

C’est la folie Pokémon partout depuis la sortie de Pokémon Let’s Go! Évidemment, on veut cette boîte à lunch. En plus, elle a pas mal d’espace!

Imaginez la réaction de vos collègues en ouvrant le réfrigérateur au boulot en voyant ça...

Support à Nintendo Switch

La Nintendo Switch vient avec un petit support pour tenir votre console lorsque vous décidez de l’utiliser comme écran. Mais, le support est plutôt fragile et limité dans ses options.

Voilà pourquoi on aime bien ce support à Switch robuste que vous pouvez ajuster selon l’angle désiré. Ça va être parfait dans l’avion ou dans le train! En plus, vous pouvez le plier pour le ranger alors il ne prend pas trop d’espace.

Figurine Funko Pop! Five Nights at Freddy’s: Funtime Foxy

On ne se tanne jamais des figurines Funko Pop!; surtout quand ça concerne la série FNAF. Cette figurine de Funtime Foxy est trop adorable, on la veut!

Théière et tasse «Death Star»

Pensez-vous qu’ils servent le thé sur la Death Star? En tout cas, cette théière est vraiment parfaite pour les fans de Star Wars de votre entourage. Il y a aussi une tasse en dessous, donc le tout est très compact et fait une belle déco pour votre cuisine geek.

