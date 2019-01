Vente d’armes: Le gouvernement est «hypocrite» et «incohérent» selon Daniel Turp

Selon Daniel Turp, ancien député, avocat constitutionnaliste et professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, la vente d’armes fabriquées ici et destinées à l’Arabie Saoudite devrait cesser immédiatement.

À la suite du reportage d’Hugo Joncas, journaliste pour notre bureau d’enquête, paru samedi dans Le Journal de Montréal, Daniel Turp est d’autant plus inquiet de la situation. «Ce n’est pas quelque chose qui devrait être toléré dans une société démocratique», a-t-il lancé à Benoît Dutrizac sur QUB radio.

«Money talks», a-t-il souligné en précisant que, bien entendu, les entreprises d’ici pouvaient facilement s’enrichir avec ces exportations. «On devrait investir dans des emplois qui sont moins guerriers et surtout, qui ne sont pas susceptibles d’entrainer la mort de personnes. Au Yémen, en août dernier, 44 enfants ont été tués dans un bombardement avec des munitions dont certaines parties ont peut-être été conçues ici.»

Selon lui, nous ne sommes pas sur la bonne voie pour régler cette situation. «Quand il y a des pays qui violent les droits de la personne, quand on sait que ce sont des pays sur les listes d’Amnistie internationale comme étant les pires pays en termes de droits de la personne, ça ne devrait pas être possible de collaborer avec eux.»

Il juge ainsi très «incohérente» l’arrivée de la jeune réfugiée saoudienne en sol canadien la fin de semaine dernière. «Le gouvernement fait à sa tête. On devrait sanctionner un gouvernement qui est d’une telle hypocrisie. On doit s’indigner et on doit agir», a conclu Me Turp.

Vous pouvez réentendre l'entrevue complète ici: