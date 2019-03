[VIDÉO] John Wick est de retour dans une bande-annonce incroyable

L’excitation est à son comble dans les bureaux de Pèse sur start: une toute nouvelle bande-annonce ex-plo-sive vient de faire son apparition pour John Wick 3: Parabellum!

Si vous pensiez que le dangereux M. Wick avait eu son lot d’ennuis dans les deux premiers volets de la franchise, vous n’avez encore rien vu...

Suite directe du deuxième film de la série, Parabellum met en scène le tueur professionnel alors qu’il est pourchassé (encore une fois) par plusieurs de ses collègues, toujours aussi agressifs et pleins de ressources (mais jamais autant que John, quand même).

Cette nouvelle bande-annonce permet également de faire amplement connaissance avec quelques nouveaux personnages qui se frotteront à celui qu'interprète Keanu Reeves.

La mystérieuse Sofia de Halle Berry et la grandiose Anjelica Huston dans le rôle de la «directrice» retiennent notamment l’attention.

En plus, on retrouve dans cet avant-goût de Parabellum une INCROYABLE référence à l’autre grand succès de l’acteur principal, The Matrix. Saurez-vous la repérer?

Ah oui, il y a aussi une bonne dose de chiens dans la (trop courte) vidéo...

C’était essentiel, on le sait!