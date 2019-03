[VIDÉO] Sekiro: Shadows Die Twice en dévoile plus sur son gameplay

Fans de Dark Souls et Bloodborne, êtes-vous prêts pour Sekiro: Shadows Die Twice, le petit dernier de From Software? S’il vous manque encore un peu de préparation, sachez que le développeur japonais vient de publier une vidéo dévoilant en détails les différentes mécaniques du jeu.

Dans la vidéo d’un peu plus de cinq minutes, on en apprend davantage sur l’histoire de Sekiro: Shadows Die Twice, ses armes et ses techniques de combat.

On y parle également des intéressantes mécaniques de résurrection et de progression du héros du plus récent jeu de From Software.

Sekiro: Shadows Die Twice paraîtra sur PC, Xbox One et PlayStation 4 le 22 mars prochain.