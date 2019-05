[VIDÉO] Un béluga ramène le téléphone d’une femme qui l’avait échappé dans la mer

Une Norvégienne qui venait de perdre son téléphone cellulaire dans les profondeurs aquatiques a eu la surprise de sa vie!

Si vous suivez les actualités internationales et/ou insolites, vous avez peut-être récemment vu passer cette manchette provenant de Scandinavie selon laquelle un béluga aurait été entraîné par les services secrets russes à mener des missions d’espionnage dans la mer de Barents.

Oui? Non?

Peu importe, la Norvégienne Ina Mansika en a entendu parler et c’est pourquoi elle a décidé, en compagnie de quelques amis, de se rendre au bord de la mer, dans l’espoir d’apercevoir le marsouin qui «travaille» pour Vladimir Poutine.

Selon ce que rapporte The Dodo, elle a été enthousiasmée de réaliser que oui, l’adorable bête était dans les parages.

Par contre, elle a vite déchanté quand, en se penchant, un incident fortuit est venu perturber son petit périple.

«On s’est accroupis sur le quai pour mieux le voir. J’espérais pouvoir le flatter», a-t-elle raconté à The Dodo. «Mais j’avais oublié de fermer la poche de ma veste et mon téléphone est tombé dans l’océan. J’étais certaine que je l’avais perdu pour toujours, mais le béluga a plongé et a refait surface quelques instants plus tard avec mon téléphone dans sa gueule!»

Et croyez-le ou non, cet instant magique a été capté sur vidéo:

Ses amis et elle ont été époustouflés par l’habileté et la gentillesse de l’animal.

Même si l’appareil a été endommagé de façon permanente par l’eau et qu’il est désormais inutilisable, Mansika a tenu à exprimer sa gratitude: «J’adore les animaux! Cette baleine est tellement aimable!»

Le béluga surdoué, quant à lui, est peut-être trop habitué à côtoyer les humains pour être apte à survivre dans la nature. Il pourrait être relocalisé dans un refuge islandais, où il se coulerait douce jusqu’à la fin de ses jours.

