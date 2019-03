[VIDÉO] Une compétition russe de claques qui frappe fort!

Krasnoïarsk, en Sibérie, a été la scène d'un «championnat de claques» ce weekend, et tout ce que l'on peut dire, c'est que la récompense n'en vaut peut-être pas la douleur.

Vous l'aurez deviné, le but est de claquer son adversaire au visage le plus fort possible afin qu'il abandonne ou soit disqualifié parce que ses jambes sont l'équivalent de spaghettis pas mal plus qu'al dente.

Nous ne connaissons pas toutes les règles, mais voici ce qu'on a pu déduire avec confiance.

Séparés par un simple bureau qui permet aux «athlètes» (?) de se retenir en cas d'une claque trop puissante pour leur pauvre cerveau, les compétiteurs s'échangent des claques, tout simplement, au grand plaisir de la foule.

Contrairement à d'autres sports de combat, les «claqueurs» ne peuvent éviter leur destin. Ils doivent être immobiles et attendre la claque. Logiquement, les bijoux semblent être interdits.

La plus récente «compétition de frappes à la main ouverte sur la joue» a vu un certain Vasiliy Kamotskiy être déclaré vainqueur. Il remporte une modique somme équivalente à 600 quelques dollars canadiens et la chance d'ajouter cet accomplissement à son CV.

Voici comment il y est arrivé, gracieuseté du journaliste sportif Danny Armstrong, localisé en Russie. Il a mis son adversaire K.-O. deux fois plutôt qu'une.