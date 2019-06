Vidéoclip-choc pour Madonna

Plus ça change, plus c’est pareil. Madonna défraie de nouveau la chronique avec God Control, un vidéoclip coup-de-poing et particulièrement violent – dans lequel elle revendique un meilleur contrôle des armes à feu.

D’une durée de 8 minutes, le court métrage musical, dans lequel apparaît la danseuse québécoise Kim Gingras, dépeint une fusillade dans une boîte de nuit, un scénario qui rappelle la tuerie du Pulse Nightclub à Orlando en 2016, au terme de laquelle 49 personnes avaient péri.

On y aperçoit un homme, muni d’une arme semi-automatique, semer le chaos au milieu d’un plancher de danse en tirant sur tout ce qui bouge. Les balles déferlent à vitesse grand V sous les cris des fêtards, qui tombent comme des mouches pendant qu’on entend, en toile de fond, la pièce disco de Madonna, sur laquelle elle exhorte ses compatriotes à s’ouvrir les yeux en chantant: «We need to wake up.» («Il faut se réveiller.») Les corps ensanglantés s’empilent au rythme des détonations, jusqu’à ce que l’individu retourne son arme contre lui.

Des messages

Extrait de Madame X, le plus récent opus de l’artiste de 60 ans, God Control est entrecoupé de séquences montrant une Madonna, visiblement frustrée et impuissante devant sa machine à écrire, tentant de trouver les mots justes pour traduire ses pensées.

Après un montage composé d’images tirées des récentes marches contre les armes à feu au pays de Donald Trump, l’étourdissante vidéo se conclut sur cette citation d’Angela Davis, une militante du mouvement des droits civiques aux États-Unis : «Je n’accepte plus les choses que je ne peux pas changer. Je change les choses que je ne peux plus accepter.»

Le clip s’était ouvert sur l’avertissement suivant : «L’histoire que vous allez voir est troublante. Elle comporte des scènes de violence par armes à feu. Mais c’est quelque chose qui arrive chaque jour. Et ça doit s’arrêter.»

Capture d'écran

«Hors de contrôle»

Dans un communiqué envoyée aux médias, Madonna persiste et signe en déclarant qu’en tant qu’artiste, elle souhaite utiliser sa plateforme pour attirer l’attention sur – ce qu’elle d’écrit comme étant – «un problème hors de contrôle aux États-Unis qui sabote la vie de personnes innocentes». «Cette crise peut prendre fin si nos législateurs agissent pour changer les lois qui échouent à nous protéger», poursuit-elle.

Le clip de God a été réalisé par Jonas Akerlund, un collaborateur de longue date de Madonna, ayant notamment signé les vidéos de Ray of Light et American Life, lequel avait semé la polémique chez nos voisins du sud en 2003 en décriant les politiques de George W. Bush.

Réalisé par Jonas Akerlund, un collaborateur de longue date de Madonna, le clip de God Control dépeint de manière explicite une fusillade dans une boîte de nuit.

Participation québécoise

Quant à Kim Gingras, elle appuie la démarche de Madonna. Sur Twitter jeudi, la danseuse québécoise a écrit qu’elle était honorée d’avoir eu la chance de participer à une œuvre au «message aussi puissant». «Je n’arrive pas à croire que j’ai travaillé avec la seule et unique Madonna!» a-t-elle ajouté.