Vincent Desharnais : hockeyeur et philanthrope

La dernière session universitaire du hockeyeur québécois Vincent Desharnais a été marquée par une expérience qui dépasse largement le monde du hockey : celle de la philanthropie.

Le défenseur de Providence College a amassé des fonds pour lutter contre le cancer et son initiative lui a valu une nomination pour le Hockey Humanitarian Award, un prix remis au hockeyeur de la NCAA ayant fait une contribution significative dans sa communauté.

L’aventure de Desharnais avec la philanthropie s’est amorcée dans un cours où il devait organiser une activité pour recueillir des fonds.

«D’entrée de jeu, je me suis associé avec la fondation Gloria Gemma, qui amasse des sous pour lutter contre le cancer du sein, mais ce qui m’a vraiment motivé, c’est l’histoire de Clare», a raconté l’étudiant en administration des affaires lors d’un entretien téléphonique.

Inspiration

Clare, c’est Clare Minnerath, l’une des gardiennes de l’équipe féminine de hockey de Providence College. Le printemps dernier, la jeune femme a reçu le diagnostic de cancer du système lymphatique.

«L’histoire de Clare m’a jeté par terre, a révélé le choix de septième tour des Oilers d’Edmonton en 2016. Quand j’ai entendu son histoire, j’ai décidé d’en faire le visage de mon événement. Même si elle n’a pas eu un cancer du sein, un cancer, ça reste un cancer. Clare est un exemple de positivité. Elle a fait toute sa chimio entre les sessions scolaires et elle est revenue comme si de rien n’était. Elle pratique, elle joue des matchs et elle est fière de s’être battue.»

«Après avoir demandé à Clare de venir parler lors d’un souper-bénéfice, j’ai envoyé plus de 150 courriels personnalisés afin de raconter son histoire et de solliciter des dons. Je me suis dit que je pouvais faire une différence, pas juste le faire pour mon cours. Je voulais ramasser le plus d’argent possible.»

Défi

Avec un objectif initial de 2000 $, Desharnais a démarré une campagne de sociofinancement et s’est mis à l’organisation de son souper-bénéfice.

«On avait un défi logistique. On était en fin de session [le 5 décembre] et les étudiants ne veulent pas nécessairement passer une soirée complète dans un événement. On a donc fait un petit souper d’environ une heure, grâce à un commanditaire qui nous a fourni le repas. Avec deux serveurs bénévoles et un prix de présence, on a été en mesure de vendre plus de 80 billets et au final, on a amassé plus de 5100 $.»

Cette somme a finalement été remise à la fondation Gloria Gemma au nom de Clare. Pour sa part, Desharnais découvrira s’il est le récipiendaire du Hockey Humanitarian Award le 12 avril, dans le cadre d’une cérémonie en marge du Frozen Four, à Buffalo.

«Quand tu fais des choses comme ça, tu ne le fais pas pour les honneurs, tu fais ça parce que tu veux aider. Je ne le savais même pas que ça existait, ce prix-là. C’est un honneur, mais je n’ai pas fait ça seul. Mes coéquipiers, mes professeurs et plusieurs connaissances ont donné un énorme coup de main. Je remercie tout le monde.»

Vincent Desharnais : prêt pour la prochaine étape

COURTOISIE/RI SHOTS PHOTOGRAPHY

À quelques mois de la fin de son parcours universitaire, Vincent Desharnais se sent d’attaque pour la prochaine étape, le hockey professionnel.

Évoluant à la ligne bleue des Friars de Providence College dans la division 1 de la NCAA, le jeune homme de 22 ans est un choix de septième ronde des Oilers d’Edmonton en 2016.

«Les Oilers continuent de me suivre. Il n’y a encore rien d’assuré, puisque je n’ai pas encore signé de contrat, mais je ne m’inquiète pas trop, a-t-il expliqué dans un entretien téléphonique. Leur feedback est vraiment positif et je connais une bonne saison présentement.»Au moment d’écrire ces lignes, Desharnais revendiquait un but et six mentions d’aide en 22 joutes.

Le défenseur de 6 pi et 6 po et 230 lb affichait également un différentiel de +10, ce qui représente un sommet pour lui en carrière.Ayant pris ses aises à Providence, le Lavallois est conscient que le saut chez les professionnels représente une grande marche.«C’est sûr qu’il y a un petit stress à faire le saut chez les pros. Comme étudiant-athlète, tu es un peu dans une bulle.

Lors des derniers étés, j’allais au camp de développement des Oilers en sachant très bien que je retournais à Providence. Cette année, ce sera différent et je vais devoir prouver que je suis en mesure de jouer là-bas.»«Je n’ai aucune certitude. Par contre, c’est vraiment un défi motivant. Je me sens prêt pour un nouveau challenge. Je suis un peu nerveux, mais surtout excité de ce qui s’en vient.»

Parcours atypique

Desharnais n’a pas pris le chemin traditionnel des Québécois qui aspirent à la Ligue nationale de hockey. Ignoré au repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2012, le jeune homme s’est développé dans le système scolaire. Une situation qu’il n’a jamais déplorée.«L’école a toujours été importante dans ma famille et pour moi.

J’ai d’excellentes notes et j’en retire une certaine fierté. Si jamais le hockey ne fonctionne pas, je ne serai pas pris au dépourvu. Mais bon, le hockey, ça reste mon rêve et je travaille fort afin de le réaliser.»