Voici 15 figurines Funko Pop qui valent une vraie fortune

On nous demande souvent: «c’est quoi le trippe des figurines Pop?» et notre réponse est toujours la même: on ne sait pas, mais plus on les regarde, plus on les aime.

Jusqu’où l’amour des Funko Pop peut-il aller? Jusqu'à la faillite, si l'on se fie aux 15 figurines suivantes qui sont parmi les plus rares et dispendieuses.

À noter que le guide PopPrice a été d'une aide précieuse pour nos recherches. Les prix indiqués sont en valeur estimée, alors ceux-ci peuvent varier énormément selon les vendeurs.





Ned Stark (sans tête!) - 1840$

Fans de Game of Thrones, on s’excuse de vous rappeler ce triste moment: la Pop de Ned Stark sans tête est l’une des plus dispendieuses avec une valeur autour de 1840$. Elle a été vendue à 2600$ US il y a seulement quelques jours...ouf!

Big Boy - 1100$

La figurine Big Boy, à l’image du personnage des restaurants américains Big Boy Restaurants, est l’une des plus difficiles à trouver! Ce n’est pas le seul bonhomme de restaurant à avoir sa figurine; Funko a dévoilé Colonel Sanders plus tôt cette semaine.





Batman Flashpoint - 600$

Sortie en 2011 en exclusivité au Comic Con de San Diego, cette figurine coûte environ 600$ sur le web. On a décidé d'inclure une Pop un peu plus abordable pour voir s'il y a des intéressés...





Skeletor - 760$

Le grand ennemi de He-Man est quand même l’un de nos personnages préférés rétro. On aurait adoré fare partie des chanceux qui ont vu sa figurine Pop spéciale lancée exclusivement au Comic Con de San Diego en 2013!





Planet Arlia Vegeta - 1860$

Cette belle figurine a été vendue récemment sur eBay pour 2000$ US. Ça vous donne un peu une idée à quel point les fans de Dragon Ball Z veulent mettre la main dessus!





Batgirl (métallique) - 810$

Selon PopPriceGuide, Batgirl a é té vendue entre 450$ et 1050$.





Lotso - 1700$

N’essayez pas de trouver la figurine de Lots-o'-Huggin' Bear de Toy Story 3 en magasins; il fallait être à l’expo D23 en 2011 pour en l’avoir.





Holographic Darth Maul - 2000$

Cette exclusivité Comic Con de 2012 est l’une des plus rares et plus chères, à plus de 2000$ U270S!





Green Lantern (qui brille dans le noir!) - 2350$

Et si je vous disais que cette Pop a été vendue à 2700$ US il y a quelques jours? Oh que oui!





Batman (bleu, métallique) - 1000$

Une version sans boite, donc pas «mint» (blasphème) est disponible ici pour 1000$ US . À qui la chance?





Dumbo (or) - 2870$ et Dumbo (clown) - 5270$

Vous pouvez facilement trouver des Pop de l’éléphant Dumbo. Ce sont cependant les versions or et clown qui sont parmi les plus dispendieuses au monde.



Genie (métallique) - 860$

Genie de base, sans le lustre métallique, a une valeur estimée à 230$. Mais celle que tout le monde cherche , c’est l’édition spéciale de 2013 qui vaut 860$!





Chewbacca (Flocked) - 1270$

Une autre exclusivité Comic Con, cette figurine Chewbacca peut vous coûter très cher. Perso, je préfère la version «sapin de Noël» à 10$ .





Loki (Avengers) - 1560$

Attention: à ne pas confondre avec les plusieurs autres figurines Loki! Celle-ci est une édition limitée du Comic Con de San Diego de 2012.





À quand une figurine de Youppie exclusive au Comiccon de Montréal?