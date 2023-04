Verglas: la patience des conducteurs de voitures électriques mise à l’épreuve

La dernière tempête de verglas met à l’épreuve la patience de certains conducteurs de voitures électriques, pendant que d’autres les utilisent de façon ingénieuse.

Hugo Duchaine, Le Journal de Montréal

« Je suis prête à la vendre », lance Diana Trujillo, avec un soupir de découragement.

C’est la deuxième fois en seulement quelques mois qu’elle se retrouve à courir les bornes de recharge pour son VUS Tesla, après avoir aussi perdu l’électricité plusieurs jours à Noël.

« C’est un cauchemar », se désolait-elle, alors qu’elle attendait son tour devant une dizaine de bornes de recharge à Boisbriand, hier.

En file, lui aussi, à bord d’une Tesla, Kyril Maatouk ne s’offusquait pas d’attendre une quinzaine de minutes.

« Ma conjointe a dû faire quatre stations-service pour réussir à mettre de l’essence », relativise-t-il.

Écoutez la brève d’actualité avec Mario Dumont diffusée chaque jour en direct 16 h 35 via QUB radio :

Jusqu’à lundi

Bien des automobilistes devront prendre leur mal en patience, puisqu’Hydro-Québec estime que certains pourraient ravoir de l’électricité seulement dimanche, voire lundi.

En fin de journée vendredi, près de 300 000 abonnés étaient toujours privés de courant, majoritairement à Montréal, Laval, en Montérégie et en Outaouais, deux jours après le passage de la violente tempête de verglas.

Les forts vents ont compliqué la tâche hier, mais le beau temps annoncé durant la fin de semaine permettra aux équipes d’augmenter la cadence selon Régis Tellier, vice-président aux opérations et à la maintenance chez Hydro-Québec.

Environ 1400 employés travaillent sur le terrain.

Photo Hugo Duchaine

Sans bruit, sans odeur

Si des conducteurs galéraient pour recharger leur voiture électrique, d’autres comme Guy Bonhomme à Gatineau, l’ont utilisée à profit.

L’homme de 41 ans a réussi à garder sa nourriture au frais plus de 24 heures après avoir perdu le courant, en utilisant sa voiture électrique comme une génératrice.

Photo fournie par Guy Bonhomme

« C’est sans odeur, sans émissions polluantes et sans bruit, se réjouit Guy Bonhomme. J’ai plusieurs voisins qui ont des génératrices au gaz et c’est assourdissant, même dérangeant », ajoute-t-il.

Propriétaire d’une Chevrolet Bolt 2017, il s’est procuré un onduleur, soit un appareil qu’il peut brancher à la batterie de son véhicule.

Les onduleurs fonctionnent autant sur les voitures électriques que sur celles à essence et permettent d’alimenter en courant d’autres appareils électriques.

Guy Bonhomme souligne qu’il avait accès à 1500 watts avec l’onduleur. Une quantité limitée, mais dont il n’a utilisé qu’une infime partie pour garder son réfrigérateur et son congélateur fonctionnels.

Quand le courant est revenu chez lui, il a pu recharger sa voiture.

– Avec l’Agence QMI

Il faut être pas mal bon en calcul...

Avoir une voiture électrique, c’est apprendre à voyager différemment et à bien planifier ses trajets. Et une panne de courant peut signifier quelques maux de tête, surtout quand on est journaliste et qu’il faut pouvoir se déplacer rapidement d’un point A à un point B.

Clara Loiseau, Le Journal de Montréal

Car en voiture électrique, il faut calculer, avant les longs déplacements, l’énergie dont on va avoir besoin pour aller et revenir. Il faut vérifier qu’il y ait des bornes de recharges à la destination, si possible des charges rapides, pour éviter de devoir patienter 8 h afin d’être au maximum de sa capacité. Et il faut aussi tenir compte des conditions météo qui peuvent affecter l’autonomie.

Alors, quand ma patrone m’a demandé de partir jeudi midi à Châteauguay pour couvrir les inondations causées par les coupures de courant, la première chose que je me suis dite est : « est-ce que je vais être capable de revenir à la maison ? ».

Parce qu’avec la panne qui a plongé mon quartier de l’est de Montréal dans le noir mercredi jusqu’à vendredi matin, la batterie était loin d’être pleinement chargée.

Des bornes... sans courant

Difficile en plus de compter sur les bornes publiques qui étaient hors service elles aussi ou prises d’assaut par d’autres électromobilistes mal pris, comme moi. Et impossible de marcher jusqu’à une borne pour remplir un bidon d’électricité non plus si je tombe en panne sur la route (rires).

Ça m’a tout de suite rappelé mes premiers reportages avec ma première auto électrique qui avait une autonomie de 117 km en hiver et où je devais parfois me recharger trois fois sur des bornes rapides pour réussir à atteindre toutes mes destinations.

Ma petite auto se transformait, comme pour beaucoup de journalistes, en bureau le temps que j’atteigne enfin le nombre de kilomètres nécessaire pour me permettre de rentrer à la maison et trouver une borne disponible à côté de la maison.

Malgré tout, il est clair que je ne regrette pas de conduire une voiture électrique, surtout quand on voit le prix du carburant et que les stations essence aussi ont dû fermer par manque d’électricité.