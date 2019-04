Réseaux sociaux: votre numéro de téléphone est-il disponible à tous?

Les réseaux sociaux réservent parfois bien des surprises aux utilisateurs. On l’a vu au cours des derniers mois et des dernières années avec les brèches de sécurité majeures révélées sur Facebook notamment.

Mais, on se sent rarement concernés par ces problèmes à grande échelle où des millions de comptes sont exposés. On croit que nos informations «privées» sont réellement privées, et qu’il n’y a pas de soucis... jusqu’au jour où le problème s’incruste dans notre vie.

C’est devenu le cas pour un gestionnaire basé à Montréal.

La personne, dont nous ne dévoilerons pas l’identité pour ne pas lui nuire, s’est mise à recevoir des appels étranges concernant son travail, sur son téléphone cellulaire personnel. Appelons-le Sylvain.

Comment Sylvain pouvait-il recevoir des appels sur son boulot, une marque connue du grand public, alors que son cellulaire n’était pas disponible sur Internet, nulle part?

Capture d'écran

Ces appels revenaient une fois en temps en temps. Ils n’étaient pas trop inquiétants, surtout préoccupants, à la limite du harcèlement.

«Ça me trottait dans la tête, j’ai pensé appeler la police», raconte-t-il à TVAnouvelles.ca

Un jour il a compris : son numéro de téléphone se trouvait, disponible à tous, sur la page Instagram d’un client. Il l’a rapidement changé, mais veut avertir le public.

«Votre numéro de téléphone, même si vous croyez qu’il est mis dans les informations privées, est disponible.»

Dès que vous appuyez sur «Appeler», le pavé téléphonique s’ouvre sur votre cellulaire. Il ne reste plus qu’à appuyer pour téléphoner.

La fonction «Appeler» n’apparaît sur Instagram seulement sur la version mobile de l’application, pour les comptes «professionnels». Sur les comptes privés, le numéro de téléphone est masqué et il reste dans les informations «privés».

Capture d'écran

Des dizaines de personnalités exposées

TVAnouvelles.ca a fait une vérification sur Instagram : des comptes professionnels de personnalités publiques, journalistes, politiciens, chroniqueurs, permettent de les appeler directement.

Nous les avons contactés pour les aviser de la situation afin qu’ils puissent corriger le problème, et la majorité ignorait que leur cellulaire était disponible à tous.

«Je croyais que c’était privé!» [...] OMG je ne savais pas. [...] «Je viens de voir ça!» [...] Je l’ignorais. [...] «Je vais l’enlever tout de suite», sont les réactions obtenues lorsque nous avons informé une bonne dizaine de personnes.

Une très faible minorité de personnalités publiques contactées savaient que leur cellulaire se trouvait sur leur profil, puisqu’ils ont besoin d’être rejoints : ils travaillent comme agents d’artistes, agents immobiliers, relationnistes, et sont également connus du grand public.

Nous avons aussi téléphoné à certaines vedettes d’Hollywood par curiosité: leur numéro permettait de joindre leur agent ou le bureau de leur représentant.

Au Québec, certains artistes plus originaux ont choisi volontairement de placer la fonction «Texte» sur leur profil afin que leurs fans puissent les rejoindre par texto. Nous vous laissons le soin de découvrir de qui il s’agit.

Capture d'écran

Conseils

À moins de vouloir être rejoint par n’importe qui: n’ajoutez pas votre numéro de téléphone sur Instagram. Lorsque vous remplissez votre «Profil», soyez vigilants.

Il existe trois champs désignés comme «Renseignements personnels» dans votre profil, ce qui ne veut pas dire que ces informations sont «secrètes».

Vous pouvez y glisser un courriel, un numéro de téléphone, et votre sexe.

Curieusement, Instagram ne mentionne jamais, lorsqu’on inscrit notre numéro de cellulaire qu’il est disponible à tout le monde. Est-ce que c’est quelque chose de si évident? Pas du tout, selon notre brève enquête.

«Vous recevrez peut-être des textos de mises à jour d’Instagram, mais vous pouvez vous désinscrire à tout moment», est-il simplement écrit lorsqu’on donne notre numéro de téléphone.

Jamais il n’est écrit: «Des gens que vous ne connaissez pas du tout, des inconnus, pourraient également vous appeler. Avez-vous bien compris?».

Capture d'écran

-