Game of Thrones pour les nuls: tout ce que vous devez savoir pour suivre la dernière saison

ATTENTION: CE TEXTE CONTIENT BEAUCOUP DE DIVULGÂCHEURS SUR LES SEPT PREMIÈRES SAISONS DE GAME OF THRONES.

Vous sentez une certaine frénésie dans l’air et ne comprenez pas pourquoi? Sachez que dans quelques heures, le premier épisode de la saison ultime de Game of Thrones sera diffusé sur les ondes de HBO, au grand bonheur des fans qui n’en peuvent plus d’attendre.

Plusieurs considèrent cette saga médiévale-fantastique comme l’une des meilleures séries télévisées de tous les temps. Mais si on n’a jamais écouté les émissions ou lu l’œuvre romanesque dont elle est adaptée, A Song of Ice and Fire, difficile de se retrouver à travers les jeux de pouvoir, les trahisons, les dragons et les nombreuses familles.

Si vous souhaitiez vous mettre à jour et visionner en rafale les sept premières saisons d’ici dimanche soir, c'est malheureusement impossible: un total de 2 jours, 15 heures et 30 minutes sont nécessaires pour passer au travers de la saga.

Heureusement, Pèse sur Start a pensé à vous et a conçu un guide «Game of Thrones pour les nuls». Malgré certains raccourcis, celui-ci permettra à tous ceux qui n’ont jamais écouté la série de vivre la frénésie en même temps que leurs comparses le 14 avril et de (relativement) comprendre ce qu’il se passe.

Voici donc tout ce qu’un néophyte devrait savoir pour être en mesure de suivre la dernière saison de Game of Thrones.

Leçon 1: Ça se passe où?

En gros, l’histoire se déroule sur le continent de Westeros. C’est grand, il y a beaucoup de villes et elles sont mélangeantes, et les créateurs le savent. La preuve: le générique de la série permet de faire un tour d'horizon des lieux que l'on visitera au cours de l'émission.

Voici ce qu’il est important de noter:

Au nord, un immense mur protégeait le continent des Marcheurs blancs (White Walkers), une espèce d’armée de zombies de glace qui mange tout être vivant qu’elle croise. Le mur vient d’être détruit, ce qui constituera un pas pire problème dans la dernière saison.

Winterfell est la plus grande ville de la région du Nord. Tout indique qu’une grande partie de la dernière saison se déroulera à cet endroit.

La capitale de Westeros, King’s Landing, est située beaucoup plus au sud et ne sera donc pas la première ville à être attaquée par les Marcheurs blancs. Mais la menace plane tout de même.

Leçon 2: C’est quoi tous ces noms de personnage compliqués?

Avouons-le, la simple vue de l’arbre généalogique de Game of Thrones peut donner le tournis. Nous nous concentrerons donc sur les trois principales familles qui risquent d’être au cœur de la dernière saison.

La famille Lannister

Ce qu’il faut savoir: elle est formée notamment de trois frères et sœurs: les jumeaux Cersei et Jaime, qui sont également amants (faut garder le sang pur, qu’ils disent...), et leur frère nain, Tyrion.

Capture d'écran YouTube

Cersei Lannister est une femme assez cruelle qui est prête à TOUT pour garder le pouvoir au sein de sa famille. Pas le genre de fille que l’on veut comme amie, mettons.

C’est d’ailleurs elle qui est présentement installée sur le trône de fer et qui règne sur Westeros. Elle serait enceinte de son frère.

Capture d'écran YouTube

Bien qu’au cœur d’une relation amoureuse incestueuse avec sa sœur, Jamie Lannister tend à s’éloigner de sa jumelle, se rendant enfin compte qu’elle n’a pas vraiment de bon sens.

Même s’il a une main en moins, il est l’un des meilleurs combattants du continent.

Capture d'écran YouTube

De son côté, Tyrion Lannister a en quelque sorte renié sa famille et travaille désormais comme conseiller auprès de Daenerys Targaryen (la fille qui a des dragons).

La famille Stark

Capture d'écran YouTube

L’histoire de Game of Thrones tourne beaucoup autour de cette famille qui règne sur la vaste région du Nord. Il reste trois frères et sœurs toujours en vie, soit l’aînée Sansa, qui rêve de pouvoir, Bran, qui n’a plus l’usage de ses jambes, et la jeune Arya, qui est devenue au fil des saisons une tueuse accomplie.

Jusqu’à récemment, on croyait que le bâtard Jon Snow était leur demi-frère, MAIS on a appris dans la saison 7 qu’il appartient plutôt à la...

... famille Targaryen!

Capture d'écran YouTube

Regardez la photo ci-haut. Avouez que Daenerys Targaryen, la mère des dragons, et Jon Snow, le bâtard du Nord, forment un joli couple. Le hic, c’est que l’une est la tante de l’autre (eh oui, encore une histoire incestueuse!). Mais ça, ils ne le savent pas encore.

Comme sa famille a longtemps régné sur Westeros, Daenerys soutient qu’elle est l’héritière du trône. C’est pour cette raison qu’elle souhaite conquérir la capitale avec son armée et ses dragons. Sauf que finalement, le vrai héritier du trône serait sa nouvelle flamme Jon Snow. Oups!

Leçon 3: Les Marcheurs blancs devraient faire pas mal beaucoup de victimes

Le plus grand combat de la dernière saison de Game of Thrones opposera fort probablement les vivants aux morts.

Capture d'écran YouTube

Comme nous l’expliquions plus haut, les Marcheurs blancs (White Walkers) sont une armée de zombies aux yeux bleus pas très sympa qui dévore tout être vivant qu’elle croise.

Elle est particulièrement dangereuse depuis que son leader, le Roi de la Nuit (The Night King) a tué un des dragons de Daenerys et l’a converti dans son armée.

Maintenant que le mur au nord du continent est tombé, les Marcheurs blancs se dirigent vers le sud, affamés.

Leçon 4: Certains personnages ont des pouvoirs quand même badass

L’espoir de ne pas voir tous les personnages se faire dévorer par l’armée de Marcheurs blancs repose clairement sur les pouvoirs de certains protagonistes. Les voici:

Voir des visions du passé et du présent

Capture d'écran YouTube

Coaché par une corneille à trois yeux qu’il voit dans ses rêves (oui, oui), Bran Stark a appris à voir dans le passé et le présent.

Après le décès de son mentor, il est devenu la nouvelle Corneille.

C’est un peu mystique tout ça, on l'avoue.

Mais c'est digne de mention, puisqu'on se doute que Bran occupera un rôle majeur dans la dernière saison.

Changer de visage

Capture d'écran YouTube

Dans une retraite un peu bizarre, la jeune Arya Stark est devenue une disciple du Dieu Multiface, qui lui a appris à changer de visage comme bon lui semble.

Avec ces étranges masques, elle est en mesure de devenir n’importe qui.

Convertir les morts... en Marcheurs blancs

Disons que ce pouvoir est pas mal un irritant pour les vivants.

Chaque fois qu’une personne ou un animal est tué par l’armée de Marcheurs blancs, le Roi de la Nuit peut le convertir afin qu'il joigne les rangs de la mort. Ça marche même avec les dragons!

Pratiquer plein d’autres sorcelleries

La séduisante sorcière rouge Melisandre est un personnage assez intriguant qu’on n’aime pas particulièrement, mais qui peut s’avérer utile à certains moments.

La fois où elle a ressuscité Jon Snow, par exemple, était bien appréciée.

D’ailleurs, pour l’anecdote, elle est âgée de 401 ans et sans son collier magique, elle ressemble à la photo ci-bas.

Pas mal moins cute.

Capture d'écran YouTube

Leçon 5 (et la plus importante!): tout le monde peut mourir

Tous ceux qui ont écouté des épisodes de Game of Thrones vous le diront: tâchez de ne pas trop vous attacher aux personnages de la série.

Les créateurs de cette histoire n’ont absolument aucun scrupule à éliminer nos protagonistes favoris.

Si vous avez des tendances macabres, vous pouvez d’ailleurs visionner les 174 373 morts de la série depuis la toute première saison dans ce troublant montage vidéo de 23 minutes.

LEÇON 6: Récapitulatif de la session

Si nous résumons:

1. Les Marcheurs blancs, affamés, se dirigent vers le sud et menacent de tout dévorer sur leur passage.

Capture d'écran YouTube

Leurs forces: plus ils tuent, plus l’armée grossit. Et ils ont maintenant un dragon.

Leurs faiblesses: ils peuvent être détruits par une arme de verredragon (Dragonglass), d’acier valyrien ou par le feu (quoique moins efficace). De plus, ils ne savent pas nager.

2. Malgré leurs allégeances divergentes, plusieurs armées de Westeros s’allient pour combattre cette menace du Nord.

Capture d'écran YouTube

3. La reine Cersei Lannister a assuré qu’elle offrirait une trêve à ses ennemis et qu’elle se joindrait à eux pour combattre les Marcheurs blancs.

Toutefois, elle profitera plutôt du moment pour les attaquer alors qu’ils ne sont pas sur leurs gardes.

Capture d'écran YouTube

Son frère et amoureux, Jamie, désapprouve ce plan assez cheap merci et se met en route vers Winterfell pour donner un coup de main aux autres.

4. Une fois que la menace du Nord sera écartée, Daenerys Targaryen a bien l’intention de conquérir King’s Landing et devenir la nouvelle reine de Westeros.

Capture d'écran YouTube

Toutefois, cela risque de se compliquer lorsqu’elle apprendra que c’est Jon Snow, et non elle, qui est le véritable héritier du trône.

Vous voilà enfin prêt à entamer la dernière saison de Game of Thrones!

Si vous avez peur d’être mélangés en écoutant les épisodes, n’ayez crainte; tout le monde l’est un peu! Il y a beaucoup trop de personnages dans cette histoire-là.

Mais c’est si bon.

Bonne écoute! L’hiver est là.