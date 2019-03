Vous pensiez avoir tout vu et entendu en audio? Attendez de voir ce qui s'en vient cette année!

Les technologies audionumériques n’ont pas fini de nous étonner.

Non seulement les fils disparaissent, mais les écouteurs diminuent en taille en plus d’être gérés par des codecs sans cesse plus raffinés.

Déjà, à la dernière grande foire de l’électronique CES à Las Vegas, plusieurs nouvelles technologies ont fait belle impression, dont certaines révolutionnaires au point de chambouler l’industrie.

Voici quelques-unes des prédictions technologiques qui pourraient percer en 2019 pour se rendre jusque dans votre salon ou simplement sur votre tête.

Bye bye fils emmêlés

Les fils audio, on les aime ou on les déteste.

Apple appartient sans conteste à la seconde catégorie lorsque le géant à la pomme a banni la sortie audio 3.5 mm de ses téléphones iPhone.

À la place, des écouteurs boutons sans fil Bluetooth AirPod que l’on recharge par induction.

On s’attend à ce que les nouveaux modèles AirPod 2 poussent encore plus loin la performance audio.

Outre la qualité sonore, les brevets d’Apple qui ont filtré à travers les médias électroniques suggèrent des applications de santé et de conditionnement physique.

Plusieurs autres fabricants ont suivi Apple, comme Samsung dernièrement, d’autres ont résisté. Toujours est-il que la tendance se dirige résolument vers le sans-fil, tant audio qu’en recharge.

Autonomie

Parlant de recharge sur pile, les temps d’utilisation ou de lecture continuent de grimper alors que les formats rapetissent, surtout dans le cas des écouteurs boutons.

Pour les modèles de casques d’écoute supra-auriculaires (dont les écouteurs sont munis de coussinets qui viennent s'appuyer sur les oreilles), l’autonomie atteint des sommets.

Pour preuve mes deux casques sans fil Bluetooth qui, en fonction de mon utilisation, ne demandent qu’une recharge par deux mois.

Dans le cas des écouteurs boutons (intraauriculaires), l’autonomie de certains modèles comme ceux de JLab atteint jusqu’à 38 heures avant de nécessiter une recharge.

Immersion audio

Chez Sony, la Japonaise a dévoilé au CES 2019 un nouveau format appelé 360 Reality Audio conçu pour transiter sur les plateformes de musique et être lu sur des casques compatibles.

Ce format exige des musiciens de reproduire et d’enregistrer leurs musiques en environnement sphérique.

Sony n’est pas seule dans ce domaine, Nokia a développé sa technologie OZO qui reproduit un environnement sonore sphérique, même en vidéo.

Plus tôt en 2018, Creative avait elle aussi une plateforme holographique appelée Super XFi.

Matériaux

De leur côté, les matériaux utilisés dans la construction des casques audio se raffinent, certains pour faciliter leur recyclage, d’autres plus exotiques pour accroître la qualité sonore.

À la foire des produits audio haute-fidélité de Bristol, les tables tournantes de Tri-Art Audio série S sont assemblées en bambou trempé de chanvre et de cire d’abeille.

Il semble en effet que nous n’ayons pas tout vu ni tout entendu !